Supermercati, ecco quando scenderanno i prezzi dei prodotti, manca poco

Sono tempi molto cupi per i consumatori: l’inflazione è ai massimi storici da quarant’anni a questa parte. Ma quando scenderanno i prezzi dei prodotti nei supermercati? Ecco una probabile previsione di mercato.

Il tema dell’inflazione è un argomento molto dibattuto da anni. L’intensità con cui si è scatenata ultimamente però è un fattore nuovo per le generazioni più giovani: un valore così alto di questo fattore non si registrava da quarant’anni.

Tra l’altro, l’Italia non è l’unico paese ad esser stato colpito: l’inflazione ha abbracciato USA, Canada, Cina, Francia, Germania e via dicendo. Tutto il globo si sta inginocchiando davanti la sua potenza. Le uniche due nazioni che possono vantarsi di essere fuori da questo discorso sono Svizzera e Giappone, le quali registrano un valore d’inflazione che si aggira intorno al 3%. Ma quando finirà questo periodo? Quando scenderanno i prezzi dei prodotti?

Supermercati, ecco quando scenderanno i prezzi dei prodotti

Per capire quando l’inflazione rallenterà il suo passo o arriverà al picco, dobbiamo analizzare gli stipendi degli italiani ed i loro conti in banca, come rivela il sito investireoggi.it. Per quanto riguarda il primo elemento, gli stipendi stanno salendo così poco da risultare quasi fermi non permettendo alle famiglie spese ingenti.

Per quanto concerne invece i depositi bancari, possiamo facilmente osservare come essi siano diminuiti di 260 miliardi dal periodo pandemia. Certo, in quel momento tutto il paese era fermo e spendere sembrava difficile: i ristoranti erano chiusi, le vacanze erano impossibili, le palestre avevano le serrande abbassate. Ma perché stiamo facendo questo discorso dei conti bancari? Poiché la discesa dell’inflazione potrà materializzarsi solo quando in banca ci sarà un livello di risparmio non più così sufficiente da finanziare il carovita.

Dunque a che punto siamo? Quando scenderà l’inflazione? È impossibile fare una previsione certa e mirata. L’unica cosa che possiamo affermare è che potremmo essere vicini al picco. I prezzi dovrebbero iniziare a calare nel giro di pochi mesi. Questo non significa che scenderanno del 30, del 50 o del 70%. Ciò significa che inizieremo a risparmiare anche minimamente.