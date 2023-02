Ilaria Cucchi in visita da Alfredo Cospito “Non si giudicano le persone dalle azioni”, dice lui

Ilaria Cucchi, sorella di Stefano e oggi parlamentare di Sinistra Italiana, si è recata nel penitenziario di Opera per fare visita all’anarchico Alfredo Cospito.

Il 55enne Alfredo Cospito è in sciopero della fame contro il carcere duro e l’ergastolo ostativo da 106 giorni. Intanto i sottosegretari alla Giustizia Andrea Delmastro e Andrea Ostellari saranno messi sotto scorta.

Andrea Delmastro ha la delega al Dap, mentre Andrea Ostellari quella al trattamento dei detenuti. Vista la situazione che è venuta a crearsi e le parole di Cospito che continua a ribadire la necessità di “colpire il sistema” è stato ritenuto necessario dar loro la scorta.La decisione definitiva sarà presa dal prefetto di Roma nel corso di una riunione prevista per il 10 febbraio. Intanto, già da ieri ai due è stata assegnata una “tutela temporanea”, che consentirà loro di girare su auto blindate, accompagnati da uomini delle forze dell’ordine. Nel frattempo i magistrati della Sorveglianza di Milano hanno avuto un lungo colloquio sia con l’avvocato Flavio Rossi Albertini che con lo stesso Alfredo Cospito, che si trova in una stanza singola nel centro clinico di Opera e che condivide il cosiddetto “gruppo di socialità” con due detenuti malati. I magistrati hanno anche incontrato e parlato a lungo con i medici. Cospito – che, oltre al cibo, ha deciso di sospendere anche gli integratori ma comunque beve molto e assume sale e zucchero – è apparso lucido, anche se, come evidenziato dalle stesse relazioni sanitarie, è in condizioni di salute che possono variare e peggiorare da un momento all’altro e diventare critiche.

Ilaria cucchi in carcere da Cospito

In queste ore l’anarchico – che non assume cibo da 106 giorni– continua a ripetere quasi ossessivamente le stesse frasi: “Non c’entro nulla con la mafia, voglio che venga cancellato il 41 bis per tutti perché è uno strumento che toglie le libertà fondamentali, ho visto mafiosi che sono anziani e malati, persone non più pericolose. Nell’ideologia anarchica non si giudicano le azioni degli altri“. L’uomo è stato condannato a 10 anni per aver aggredito il capo dell’azienda nucleare italiana Ansaldo Nucleare nel 2012 e, successivamente, è stato condannato all’ergastolo senza condizionale per aver bombardato una caserma dei Carabinieri a Fossano, in Piemonte. A fare visita ad Alfredo Cospito si è recata la parlamentare di Sinistra Italiana Ilaria Cucchi. La donna, dopo essere stata nel carcere di Opera, ha dichiarato: “Ho trovato Cospito in condizioni a dir poco allarmanti. Non merita il 41 bis e peggiora di ora in ora. La prima cosa che mi ha detto è che non vuole più incontrare politici e che mi ha ricevuta solo per la mia storia“.