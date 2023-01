Le Iene, il conduttore non si presenta: la trasmissione va in onda. Cosa c’è dietro

Bufera totale a Le Iene, il programma del martedì sera in onda su Italia1. La trasmissione è andata comunque in onda ma senza il conduttore. Cosa è accaduto.

Non è di certo uno dei periodi più belli che gli autori e i direttori della trasmissione de Le Iene su Italia 1 stanno attraversando.

Il tg satirico in seconda serata ha smascherato per tanto tempo le brutture di una società troppo spesso allo sbando, ma stavolta la figuraccia parte direttamente dai piani alti dell’organizzazione.

Nell’ultima puntata mandata in onda dagli autori del programma spiccava un’assenza piuttosto pesante. In cabina di regia figurava soltanto il personaggio femminile nelle vesti di presentatrice di Belen Rodriguez.

La showgirl argentina ha iniziato a parlare andando avanti senza dare ulteriori spiegazioni sull’incredibile assenza dell’ultima ora del suo compagno di avventura, ovvero Teo Mammuccari.

A tal proposito i telespettatori si sono chiesti cosa fosse accaduto così di punta in bianco e senza preavviso? I più curiosi siccome non hanno avuto notizie dalla conduttrice al suo fianco Belen, hanno inondato il web per avere più luce sulla questione

Le Iene, assenza pesante per Teo Mammuccari: cosa è accaduto di terribile dietro le quinte

L’incredibile assenza di Teo Mammuccari al fianco di Belen Rodriguez a Le Iene, durante l’ultima puntata non lascia presagire nulla di buono.

Il conduttore e comico della tv non ha risposto presente all’appello dell’ultima puntata e siccome non sono stati dati dettagli sui motivi della clamorosa dipartita di Teo, ecco supporre alcune ipotesi più o meno catastrofiche che porterebbero gli autori del programma a virare su altri lidi, in cabina di conduzione.

Il volto storico di origini romane avrebbe secondo voci vicine a Le Iene, litigato pesantemente dietro le quinte con uno degli autori della trasmissione, Davide Parenti.

L’ipotesi più plausibile dopo la presunta e furiosa scenata dietro le quinte ora è un’immediato cambiamento in regia.

Non sono stati resi ancora noti i nomi dei papabili sostituti di Mammuccari che dopo la terribile sfuriata con ogni probabilità dovrà dire per sempre addio al tg satirico che gli aveva dato una seconda opportunità per rilanciarsi nel mondo dello spettacolo.