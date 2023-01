Elisabetta Gregoraci, il grande evento si avvicina: in programma festeggiamenti mai visti – VIDEO

Elisabetta Gregoraci prepara la grande novità in vista del suo compleanno. Festeggiamenti doppi per l’ex di Briatore. Cosa bolle in pentola.

La showgirl ed ex gieffina del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci sta bruciando le tappe per arrivare preparata al grande evento dell’anno.

Per la conduttrice di Soverato è un momento davvero importante, che può dare una svolta decisiva nel mondo professionale.

L’occasione più ghiotta potrebbe presentarsi proprio nel giorno del suo compleanno, 8 Febbraio 2023 quando la madre di Nathan Falco spegnerà ben 43 candeline.

In programma per la festa, un evento tutt’altro che banale nonché condito da numerosissimi invitati tra vip e amici ci sarà una sorpresa che Elisabetta ha voluto svelare in anteprima, saziando così la curiosità dei fan.

Potrebbe rivelarsi anche una svolta da un punto di vista professionale e della carriera della Gregoraci pronta a tuffarsi come non mai in un mondo tutto nuovo: scopriamo insieme quale

Elisabetta Gregoraci rompe il ghiaccio e svela tutto a pochi giorni dal compleanno: che sorpresa!

I fan accaniti di Elisabetta Gregoraci hanno visto la loro amata showgirl imbattersi in un mondo tutto nuovo.

In realtà doveva essere una sorpresa per gli appassionati, in vista di un compleanno scoppiettante.

Tra pochi giorni Elisabetta compirà 43 anni e l’occasione giusta per svoltare da un punto di vista professionale è ormai sotto gli occhi di tutti.

I sostenitori di Elisabetta sono rimasti sbalorditi dalla novità per nulla attesa che potrebbe significare tanto in termini di profitto e immagine per lei.

“Grazie alla doppia zona li posso servire sempre alla giusta temperatura” tuona sui social l’ex compagna di Flavio Briatore, galvanizzata da questa nuova e stuzzicante esperienza.

La Gregoraci in occasione del suo compleanno (8 Febbraio prossimo) ha presentato a tutti il nuovo progetto con Haieritalia(in collaborazione con Unieuro) e la sua Cantina di Vini di tradizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La madre di Nathan Falco appare in video visibilmente emozionata, felice e pronta a scrivere una nuova pagina di storia della sua straordinaria avventura lavorativa.