Laura Cremaschi, quel ‘balcone’ non reggerà per molto: un’opera d’arte senza rivali – FOTO

Laura Cremaschi si presenta sui social con un primo piano di assoluta bellezza. Balconata stordente in diretta: un’opera d’arte.

La bellissima Laura Cremaschi ha provocato un’ondata anomala di entusiasmo in occasione dell’ultima diretta televisiva.

Come ben sappiamo la “Bonas” del presentatore tv, Paolo Bonolis ha conquistato il pubblico del piccolo schermo a suon di prestazioni dalle quali sono derivati i giusti complimenti e considerazioni.

La stragrande maggioranza delle iniziative a cui Laura prende parte in carriera, la diretta interessata è quasi sempre tendente a postarle sul web. Ecco perché ultimamente è stata insignita dell’etichetta di “Regina del Web” naturalmente anche per la sua inconfondibile bellezza.

La soubrette televisiva del quiz show di Canale 5 anche stavolta ha lasciato tutti a bocca aperta con una performance al di sopra delle righe: scopriamo insieme il motivo

Laura Cremaschi, ‘terremoto’ in diretta tv ad Avanti un Altro: bellezza stratosferica

Grazie all’avvento al quiz show più amato dai telespettatori della Mediaset Avanti un Altro, la “Bonas” del programma condotto e diretto dal duo Bonolis-Laurenti, Laura Cremaschi ha conosciuto un momento di svolta della sua carriera professionale.

All’interno del programma non è sola a far rumore: insieme a lei ci sono altre colleghe pronte a far fuochi d’artificio in diretta e rendere più stuzzicante l’atmosfera durante il gioco.

Parliamo di Claudia Ruggeri e Francesca Brambilla che insieme a Laura hanno reso ancor più appetibile il quiz show da un punto di vista mediatico.

Come se non bastasse, in parallelo allo splendore professionale Laura può vantare un ottimo bottino di flirt sentimentale. Tra quelli passati alla storia della cronaca rosa e in orbita gossip è la relazione con il procuratore sportivo Alessandro Moggi, il figlio dell’ex presidente juventino.

La loro presunta storia, seppur non ci sono state conferme da nessuna delle due parti è iniziata nel 2002 con una presunta fuga d’amore alle Maldive.

In attesa di conferme o smentite su questo fronte, Laura continua a dilagare con la sua inconfondibile bellezza e un fascino d’alta quota.

La Bonas ha fatto brillare di passione i cuori degli ammiratori con un primo piano favoloso durante la diretta di Avanti un Altro.

La showgirl è stata intercettata dalle telecamere della Mediaset con un vestito scollato di colore verde che risalta il ‘balcone’ panoramico che regge a malapena le curve travolgenti di un’opera d’arte fatta persona.

Insomma per Laura Cremaschi e i suoi fan è stata una serata davvero indimenticabile e dietro le quinte non si pensa ad altro che al prossimo appuntamento televisivo con la soubrette nuovamente protagonista.