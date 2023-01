E’ bufera per la coppia Wanda Nara e Icardi, nuovamente imbrigliati in una situazione di corna e tradimenti: lei fugge da un ex compagno…

Se qualcuno pensava ancora che la telenovela o come le si vogliano chiamare questioni di corna tra la coppia argentina, Wanda Nara e Mauro Icardi non avesse ancora imboccato la strada dei titoli di coda, si sbagliava di grosso.

La showgirl e modella di Buenos Aires si è lasciata in malo modo con Icardi lo scorso Ottobre 2022. In questo periodo sembrava che le incomprensioni e le liti quotidiane tra i genitori di ben 5 figli si stessero raffreddando e invece così non è.

Secondo la voce di un giornalista molto noto in ambito gossip internazionale Jordi Martin, la coppia starebbe attraversando un nuovo momento di crisi coniugale proprio nel momento in cui la showgirl argentina si era convinta ad andare ad abitare con l’attuale marito (non sono divorziati) Maurito ad Istanbul

Wanda Nara e Mauro Icardi è finita, stavolta per sempre…? Cosa è accaduto tra la moglie e l’ex compagno: le parole dell’attaccante

Nuovo e tutt’altro che dolce capitolo della telenovela di tradimenti tra Wanda Nara e Mauro Icardi.

La coppia tra le più chiacchierate del mondo dello spettacolo è tornata a far rumore tra litigi e tradimenti ma stavolta potrebbe essere finita una volta per tutte tra loro.

Il giornalista Jordi Martin, famoso per le vicende di cronaca rosa a livello internazionale ha intercettato alcuni virgolettati dell’attuale attaccante del Galatasaray che parla di “cornuta” e “foto scambiate su Instagram…” prima di smentire una terribile lite (l’ennesima) che ci sarebbe stata tra loro.

La modella in procinto di tornare tra le braccia dell’attuale marito, invece avrebbe avuto una durissima discussione a distanza perché Maurito avrebbe scoperto tramite le carte di credito personali del tradimento della moglie con un ex compagno di squadra all’Inter (anno 2018-2019).

Si tratta di Keità Balde, attualmente in forza allo Spartak Mosca in Russia. L’ex esterno di Cagliari e Inter è sposato con ben due figli e il flirt segreto con Wanda sarebbe nato proprio negli anni in cui Icardi e Keità militavano nello stesso team.

Sia Wanda che Keità hanno riportato sulle loro pagina social la stessa dicitura “Siate felici“, in due contesti differenti.

Si tratta di un ulteriore indizio che potrebbe confermare l’ennesimo tradimento di Wanda nei riguardi di Maurito, stavolta più che mai deciso a troncare con lei una volta per tutte…