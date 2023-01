Antonella Clerici, il suo programma non andrà più in onda: cosa è stato deciso

Antonella Clerici dovrà salutare il suo programma più atteso a causa di un cambio di programma straordinario della Rai: cosa sta succedendo.

Grazie ai 4 milioni di telespettatori Blind Auditions, Antonella Clerici si era rilanciata alla grande nel mondo della tv.

La simpaticissima conduttrice ha fatto la fortuna delle audizioni Rai in queste prime due puntate ma il suo momento epico era appena agli albori di un successo mai registrato finora.

Poi è arrivata la decisione di mamma Rai che ha costretto a tenere alla larga dalle sue creature televisive l’ex co-conduttrice di Sanremo.

E’ stata una scelta piuttosto dolorosa presa dagli esponenti della rete ammiraglia che hanno dovuto far fronte ad un cambio obbligatorio di programmazione.

Si tratta di un cambiamento repentino che non farà di certo piacere ad Antonella Clerici, oggi più che mai scura in volto e costretta a cedere il passo

Antonella Clerici rinuncia al suo programma base: cosa cambia ora nella programmazione Rai

La presentatrice tv di Rai 1, Antonella Clerici ha dovuto fare di necessità virtù e rinunciare ad una delle creature a lei più care.

La decisione della rete ammiraglia ha fatto letteralmente saltare il banco e a pagare lo scotto di una mini rivoluzione è stata proprio la conduttrice di Legnano.

In poche parole, Antonella dovrà dire addio a The Voice Senior, uno dei programmi di cartello della settimana in Rai. La trasmissione occupava finora lo spazio televisivo del venerdì sera.

Il prossimo 27 Gennaio invece, la conduttrice non andrà in onda per fare spazio a Fabio Fazio e l’incontro con Liliana Segre per onorare la giornata della memoria e le vittime dell’Olocausto.

Il conduttore di Che Tempo che fa presiederà la trasmissione “Binario 21″, venerdì 27 Gennaio a partire dalle ore 20,30, incontrando proprio la Senatrice a vita all’interno della stazione di Milano, nel punto in cui quel terribile 30 Gennaio del 1944 partirono per la volta dei campi di concentramento di Auschwitz ben 604 ebrei, compresa Liliana una delle poche superstiti di quel viaggio senza ritorno.

Dunque per quanto riguarda Antonella e il contest di The Voice Senior, l’appuntamento sarà solo rimandato alla settimana successiva prima di una nuova interruzione forzata a causa della messa in onda del Festival di Sanremo.