Scopriamo insieme come possiamo risparmiare veramente per quanto riguarda l’ingente spesa delle bollette che dobbiamo pagare.

L’inflazione ormai sta raggiungendo picchi elevatissimi ed è difficile fare i conti con i soldi che entrano, sono sempre di meno, perchè tutto aumenta. Ma, fortunatamente, ci sono dei piccoli trucchi che possiamo mettere in atto per salvare il nostro portafoglio.

Noi oggi vi vogliamo parlare proprio di questo e di come possiamo risparmiare su una voce che incide in modo pesante sul nostro budget famigliare, ovvero le bollette della luce e del gas, quindi vediamo insieme.

Bollette e gas: come risparmiare in modo facile e veloce | Il trucco segreto

L’inverno ed il freddo sono arrivati non possiamo farci più nulla, ma era anche giusto così, ecco, quindi, la paura degli italiani si fa sempre più concreta, ovvero la stangata sulle bollette.

Tutti cercano di risparmiare il più possibile per cercare di alleggerire il conto che ci aspetta, ma con tutto quello che leggiamo sul web o vediamo in televisione ci possiamo confondere facilmente.

Noi oggi vi indichiamo i veri modi per risparmiare sulla bolletta e sono semplicemente 3, come prima cosa è importante modificare le nostro abitudini precedenti, e cambiarle pensando al risparmio. Possiamo poi scegliere l’offerta più conveniente che possiamo trovare o modificare, se possibile, il nostro impianto per far si che la sua efficenza migliori notevolmente.

Ma come possiamo ridurre in modo pratico i consumi? Diciamo che ci sono vari scaglioni per quanto riguarda il costo dei kWh, che ovviamente aumenta più ne consumiamo, quindi per avere un costo conveniente dobbiamo obbligatoriamente ridurre i consumi.

Ad esempio, possiamo spengere la luce quando usciamo in una stanza, oppure se passiamo vicino ad un’altra stanza controlliamo che le luci siano spente, per quanto riguarda il nostro scaldabagno teniamolo a qualche grado in meno, diciamo massimo 60.

Bollette e portafoglio: cosa possiamo fare

Accendiamo effettivamente lo scaldabagno quando ci occorre e non lo lasciamo sempre acceso, passiamo alla lavatrice, facciamola solo quando è piena e non ha mezzo carico, non copriamo i termosifoni con panni o tende, altrimenti non potranno funzionare al meglio.

Chiudiamo le finestre quando diventa sera oppure quando le temperatura di abbassano e per ultimo, ma non meno importante, anzi, cerchiamo di eliminare tutti gli spifferi che arrivano dall’esterno, sia per le porte che per le finestre.

Spesso poi non cambiamo il nostro fornitore di energia elettrica o gas semplicemente perchè non abbiamo tempo oppure voglia, ma informiamoci sul mercato libero se ci sono prezzi vantaggiosi, che magari non avevamo valutato in precedenza.

Molto spesso, solamente con questa operazione nel cambiare il fornitore ci troviamo un risparmio in bolletta fino al 20%, quindi assolutamente un’opzione da valutare. Arriviamo all’ultimo consiglio, ovvero modificare l’impianto.

Non serve fare moltissimo possiamo partire anche semplicemente dalle comunissime lampadine, togliendo quelle normali e mettendo quelle a led che hanno un risparmio notevole, stessa cosa per i nostri elettrodomestici, se dobbiamo sostituirli preferiamo quelli di fascia A, avranno un consumo minore.