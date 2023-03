Roma, un malore improvviso non lascia scampo a una bimba di tre mesi

Tragedia in provincia di Roma. È morta improvvisamente una neonata di tre mesi. Al momento dei fatti la piccola era con la madre.

Non è chiaro come nè di cosa sia morta la neonata di tre mesi che si è spenta a Capena, comune in provincia di Roma. La Procura ha chiesto l’autopsia.

Venerdì 24 febbraio a Capena – Roma – è morta improvvisamente una bimba di appena tre mesi. Dalle prime ricostruzioni pare che la piccola, fin dalla nascita, fosse affetta da problemi respiratori anche se non è stato ancora chiarito il tipo di patologia di cui soffriva. Per il momento non c’è alcuna ipotesi di reato, ma la Procura di Tivoli ha richiesto l’autopsia e si attendono i risultati del medico legale per fare chiarezza su questo decesso improvviso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Capena e di Monterotondo, che hanno gestito la situazione e offerto assistenza alla madre.

Da quanto emerso, al momento della tragedia, la neonata si trovava con la donna – una ragazza di trent’anni di nazionalità nigeriana – che vive a Viterbo insieme al compagno. Poco prima che si verificasse il dramma, la mamma della piccola era partita da Viterbo per andare a trovare una sua amica. Aveva preso un autobus e aveva deciso di portare con sè anche le due figlie: la neonata di tre mesi – avvolta in una fascia sulla schiena – e la sorellina più grande, una bimba di due anni e mezzo.

La scoperta della figlia morta

Una volta arrivata a Capena, la madre ha tolto la piccola dalla fasciatura, probabilmente per darle da mangiare o per cambiarla, ma si è subito accorta che qualcosa non andava. Così è partita la chiamata al 118 con la richiesta urgente di un’ambulanza.

L’ipotesi che al momento appare più probabile è che la bimba abbia accusato un malore improvviso durante il viaggio. Malore che le è risultato fatale. Non è chiaro per ora se quando la piccola è stata tolta dalla fasciatura avesse già smesso di respirare, oppure se si sia sentita male subito dopo. A un mese dalla nascita era già stata in ospedale, intubata e poi dimessa. Su segnalazione del 118 sono arrivati i militari dell’Arma. Putroppo non c’è stato nulla da fare per salvarle la vita.

Nel frattempo è arrivato a Capena anche il padre della bambina. Giunta la Polizia mortuaria, la salma della piccola è stata trasferita in obitorio all’Istituto di Medicina legale di Tor Vergata, dove sarà sottoposta ad autopsia. I militari dell’Arma hanno inviato un’informativa all’Autorità Giudiziaria di Tivoli per rendere noto l’accaduto e ha disposto gli esami autoptici. Ora si attendono i risultati. Solo poche settimane fa un neonato di 4 giorni è morto soffocato al Pertini di Roma.