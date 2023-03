“Non voglio più vivere”, dice la 23enne che ha ucciso Francesco

Rischia di trascorrere in carcere gran parte della sua vita la ragazza che ha ucciso Francesco Valdiserri lo scorso ottobre.

Era la notte tra il 19 e il 20 ottobre 2022 quando per le strade di Roma perdeva la vita il giovanissimo Francesco Valdiserri. Ad ucciderlo un’altra ragazza molto giovane: la 23enne Chiara Silvestri.

L’avvocato di Chiara Silvestri– ai microfoni della Repubblica- si è dichiarato molto preoccupato per la sua assistita la quale continuerebbe a ripetere frasi allarmanti: “Non voglio continuare a vivere”- sarebbero le parole di Chiara che ha investito e ucciso a Roma Francesco Valdiserri. La tragedia si consumò notte tra il 19 e il 20 ottobre scorso si trovava alla guida della sua Suzuki Swift, con la quale ha travolto Francesco Valdiserri non lasciandogli scampo. Il giovane stava camminando con un amico su un marciapiede di via Cristoforo Colombo, a Roma. “L’unica frase che ripete e che è il suo grido di dolore è ‘Ho rovinato quella famiglia, non ha senso che io viva ancora’ e mi chiede se i genitori della vittima ce l’hanno con lei” – ha dichiarato l’avvocato.

Positiva ad alcool e droga

La 23enne al momento si trova agli arresti domiciliari. Dai successivi esami è emerso che quella notte aveva un tasso alcolemico tra 1,24 e 1,57 ed è risultata positiva ai cannabinoidi. Non solo: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Chiara Silvestri, al momento dell’incidente, andava ad una velocità di 80 all’ora e precedentemente aveva bevuto birra e almeno due shottini di sambuca.

Per il momento la ragazza vive nel senso di colpa ma non se la sente ancora di confrontarsi con i genitori di Francesco Valdiserri, di chiedere loro perdono. Nemmeno attraverso una lettera. Il legale della difesa ha spiegato: “Non abbiamo ancora scritto alcuna lettera alla famiglia Valdiserri perché aspetto il momento in cui Chiara prenderà coscienza di quanto è accaduto e riuscirà a esprimere il suo dolore per quello che è successo”. Intanto, nei giorni scorsi il pm Erminio Amelio ha chiuso le indagini e chiesto il processo con rito immediato per omicidio stradale aggravato. La 23enne rischia fino a diciotto anni di carcere, quanti ne aveva Francesco Valdiserri quando gli è stata tolta la vita.