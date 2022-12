Friggitrice ad aria o forno? Uno dei due è più oneroso

Se ti è capitato di chiederti quale elettrodomestico per la cucina tra la friggitrice ad aria e il forno, gravi di più sulla bolletta, scoprilo ora.

I costi dell’elettricità sono in aumento ed è uno degli argomenti più discussi del momento con la crisi energetica ed economica infatti se ne sta parlando molto, il nostro paese purtroppo è uno dei tanti che è stato colpito da questa crisi e molte persone stanno escogitando dei meccanismi per riuscire ad evitare il rincaro delle bollette.

A fare i conti sono molti Italiani che stanno cercando di risparmiare quanto più possibile, se a gravare sulle loro spalle ci sono i costi elevati delle bollette, anche quelli dei consumi e dei trasporti sono in totale aumento.

Friggitrice ad aria o forno scopri qual è l’elettrodomestico che consuma di più

Tra gli elettrodomestici che abbiamo in casa, ci sono alcuni che consumano molto di più rispetto ad altri è per questo che bisogna imparare a gestirli in modo corretto per risparmiare in maniera intelligente. Ovviamente ogni elettrodomestico è utile per qualcosa e il consumo varia in base alla sua classe energetica, al tempo di utilizzo e alle sue dimensioni. Detto questo è naturale che ci siano determinati elettrodomestici che facciano aumentare facilmente i prezzi dell’elettricità anche se vengono utilizzati in un periodo di tempo relativamente breve.

Se al primo posto tra gli elettrodomestici che consumano di più c’è la stufa elettrica a prescindere dalla sua classe energetica, ce ne sono altri che gravano comunque sul totale della bolletta della luce, è chiaro che dipende anche da quanto tempo viene accesa la stufa. Il forno solitamente è un elettrodomestico che consuma parecchio, soprattutto se si ci scorda di spegnerlo una volta finito l’utilizzo.

Può capitare spesso infatti di tirar fuori il suolo dal forno frettolosamente e di dimenticarlo acceso, questo farà aumentare la bolletta in maniera esponenziale. Ultimamente in cucina stanno spopolando le friggitrici ad aria, elettrodomestici comodi che garantiscono risultati ottimali e salutari, ma quanto possono gravare sul prezzo finale della bolletta? Sicuramente la friggitrice ad aria è un elettrodomestico che si usa per poco tempo e al contrario del forno non viene utilizzata per cuocere alimenti che necessitano di ore di cottura, dunque i tempi sono sicuramente minori in media tuttavia bisognerà controllare sempre la classe energetica nella friggitrice scelta.