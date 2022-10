Friggitrice ad aria o forno elettrico_ Ecco quale consuma maggiormente

Un esperimento è stato condotto dalla BBC, il canale britannico, e mette a confronto i due metodi di cottura, quello con la friggitrice ad aria e quello con il forno elettrico. Quale sarà il metodo più economico?

Il forno elettrico viene sempre additato come l’elettrodomestico che consuma molta energia. Non tutti gli alimenti e le loro quantità sono adatte a una cottura all’ interno della friggitrice ad aria, che ha uno spazio molto piccolo al suo interno, dato che il cestello per la cottura degli alimenti non è grandissimo.

Il programma televisivo del canale britannico ha messo in risalto quale dei due elettrodomestici sia effettivamente più vantaggioso, sia per quanto riguarda l’aspetto economico ma anche circa i tempi di cottura.

Quale scegliere

Un esperimento è stato condotto durante il programma televisivo e quindi sono stati utilizzati sia il forno che la friggitrice ad aria per cucinare due piatti, ossia una coscia di pollo e una patata al cartoccio. Sul contatore si è potuto leggere l’effettivo consumo dei due elettrodomestici. Circa i tempi di cottura e il dispendio energetico del pollo, il forno elettrico ha impiegato un tempo di circa 35 minuti, con un dispendio di energia di 1,05 kW. Nella friggitrice ad aria invece il pollo ha richiesto un tempo solo di 20 minuti e un consumo di energia pari a 0,43 kW.

COSCE DI POLLO IN FRIGGITRICE AD ARIA https://t.co/nAjtzZ7uYa — CucinoperPassione (@CucinoxPassione) October 2, 2022

Riguardo la cottura della patata al cartoccio, in forno elettrico è stato necessario un tempo di cottura di circa un’ora e il consumo stabilito è stato di 1,31 kW, mentre in friggitrice ad aria il tempo richiesto è stato di 35 minuti con un consumo di 0,55 kW. Quindi l’esperimento televisivo ha messo in risalto quanto sia vantaggioso utilizzare la friggitrice ad aria rispetto al forno elettrico per la cottura dei cibi. Ovviamente dobbiamo sempre ricordare e precisare che non tutti gli alimenti possono essere cotti nella friggitrice ad aria, a differenza del forno. Un altro aspetto da non sottovalutare è che la dimensione del cestello, dove vengono cotti gli alimenti nella friggitrice ad aria, sono ridotte e quindi se vogliamo cucinare una pietanza per un grande numero di persone non è possibile.