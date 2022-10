Uomini e donne: rissa in studio, nuovamente!

Uomini e donne, c’è una rissa in studio nuovamente! Scintille al dating show di Maria De Filippi, ecco chi sono stati i protagonisti.

Ancora una volta il pubblico di Canale 5 ha potuto assistere ad un’atmosfera davvero bollentissima negli studi di Uomini e Donne; nella recente puntata del dating show di Maria De Filippi infatti c’è stato un forte scontro tra due cavalieri.

Non è la prima volta che i toni si alzano ma, di recente, i protagonisti sono stati loro: ecco il retroscena, col video direttamente dalla puntata pubblicato su Instagram da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e donne, c’è una “rissa” in studio nuovamente! Scintille al dating show di Maria De Filippi

La puntata di Uomini e Donne si è aperta ancora una volta con Riccardo e Ida al centro dello studio; i due hanno avuto un nuovo confronto, l’ennesimo di una storia che la stessa conduttrice ha definito “infinita”.

Il ritorno di Guarnieri in studio non ha fatto altro che riportare alla luce vecchie ruggini con la Platano, ma anche vecchi sentimenti; in realtà però, passata l’estate le cose non sono cambiate e i due si sono allontanati definitivamente.

Ora però un nuovo confronto di chiarimento, con Ida che nel frattempo ha iniziato a frequentare un nuovo cavaliere del parterre arrivato proprio quest’anno: Claudio. Inevitabili per Riccardo, durante il confronto con Ida, dei commenti circa l’uscita della sua ex proprio con Claudio; il cavaliere tarantino ha accusato la Platano di non aver mai espresso apprezzamenti nei suoi confronti come fatto per altri cavalieri.

Il commento di Claudio, preso in causa, è stato quello di cercare di approcciarsi in maniera diversa a Ida, per avere una risposta diversa dalla Platano; Riccardo però non ci sta e sbotta, alzandosi andando incontro a Claudio.

La scena è stata visibilmente tagliata e in onda non è stato mostrato l’accesso confronto fra i due cavalieri, che poi è fortunatamente rientrato; Claudio, tornando in studio, si è mostrato calmo ed ha accettato la stretta di mano con Riccardo, sponsorizzata dalla De Filippi. Cosa succederà prossimamente tra Ida e Riccardo? La storia avrà una fine?