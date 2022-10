In tantissimi abbiamo seguito il programma o meglio la fiction Carabinieri e ci siamo innamorate di Ettore Bassi, ma che fine ha fatto?

Il programma dove tra i vari attori c’erano grandi nomi come Manuela Arcuri e Lorenzo Cresci è stato amato dal pubblico a casa e per questo motivo sono state realizzate moltissime edizioni.

Tra i vari protagonisti c’era anche lui, Ettore Bassi, scopriamo quindi insieme che fine ha fatto dopo il noto programma e com’è diventato oggi, siamo certi che rimarrete senza parole.

Ettore Bassi: lo ricordate in Carabinieri? Eccolo oggi

Iniziamo dicendo che Carabinieri è andato in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset dal 2002 al 2008, quindi molte stagioni ed Ettore Bassi aveva il ruolo di Andrea Ferri, è stato da subito molto amato ed apprezzato come attore.

Ha infatti conseguito, in tutta la sua carriera anche del preso Telegrolla d’oro proprio per la sua interpretazione nella seconda edizione di Carabinieri, ma anche tantissimi altri per i vari programmi che ha fatto.

Ma cosa fa oggi e com’è diventato il grande Ettore Bassi oggi? Per chi non lo sapesse ha 52 anni, ma un particolare che in tanti non conoscono è che prima di diventare un noto attore ha studiato come prestigiatore.

Da ragazzo, ha soli 19 anni ha iniziato ha lavorare come animatore nei vari villaggi turistici della Sardegna dove ha fatto scuola e pratica con i mille volti e con l’intrattenere le persone che erano ospiti del luogo dove lavorava.

Ha deciso poi di iscriversi ad una scuola di recitazione, ovviamente con il passare del tempo e la gavetta è diventato un noto attore di successo, ha anche recitato in tantissime pellicole per il grande schermo.

Ma non solo, l’amore per la recitazione lo hanno portato anche a partecipare a molte interpretazioni teatrali che sono state sempre piene e ricche di successo, insomma una carriera costellata di fama.

Per quanto riguarda la sua vita privata è sposato dal 2009 con Angelica ed ha 3 bellissime figlie, insomma tutto procede a gonfie vele anche se non lo vediamo più così spesso sul piccolo schermo.

E voi lo ricordavate nella fiction Carabinieri? Continuate a seguirci per scoprire sempre nuove informazioni divertenti e particolari che vi faranno sorridere e passare qualche momento di relax.