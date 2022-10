Superstizione: vediamo se può aiutarti oppure limitarti, stai attenta

Quando si tratta di credenze e convinzioni personali la prima regola da rispettare è sempre quella della tolleranza e della comprensione.

Molte persone in Italia hanno qualche forma di superstizione. Le statistiche ci dicono che le varie forme di superstizione in realtà sono molto diffuse nel nostro paese.

Vediamo che effetto hanno queste credenze

Le superstizioni possono essere le più diverse.

Ci sono forme di superstizione che sono estremamente diffuse mentre invece ce ne sono altre che sono estremamente personali. Infatti ci sono delle superstizioni che tutti conoscono anche se magari non le condividono. Invece poi ci sono delle superstizioni estremamente personali. Ma la superstizione è qualcosa di giusto o di sbagliato, ma soprattutto può essere limitante? Ovviamente come sappiamo la superstizione non ha nessuna base scientifica. Infatti non si può in alcun modo sostenere che le credenze diffuse o meno sulla superstizione siano qualcosa di dimostrabile scientificamente.

Cosa significano per te?

Le persone che credono nella superstizione ci credono soltanto perché un determinato ambiente le ha convinte di questo oppure perché le esperienze della loro vita le hanno portate a credere che determinati oggetti o situazioni possano portare fortuna o sfortuna. Se tu sei convinto che qualcosa ti porterà sfortuna è molto facile che qualche evento brutto ti capiti davvero. In realtà sei tu stesso suggestionarti in questa direzione. Ma anche se tu sei convinto che qualche cosa ti porterà fortuna ecco che qualche cosa di buono ti capiterà davvero. In realtà quello che succede in questi casi è caricarsi di motivazioni positive oppure negative. Se sei convinto che un determinato evento ti porterà fortuna sarai molto più attivo e ottimista e metterai in campo tutte quelle risorse interiori che ti aiutano a fare bene.

Evitare che siano un limite

Mentre invece se sei convinto che qualche cosa che ti è successo produrrà degli effetti negativi su di te ecco che finirai per suggestionati in questa maniera e qualche cosa di negativo potrebbe realmente accadere. Più che altro sarai tu a ricollegare gli eventi nella ricostruzione che farai nella tua mente, in un determinato modo. Non c'è nulla di male nella superstizione ma c'è una precisazione da fare. Se la superstizione arriva a limitarti è il caso che tu la analizzi freddamente in modo tale che cominci un percorso per non farti più limitare da queste credenze.