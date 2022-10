Scopriamo insieme cosa possiamo vedere per quanto riguarda il nuovo appuntamento con la soap opera del nostro cuore.

Anche oggi, 4 ottobre, abbiamo la possibilità di vedere una nuova puntata del Paradiso delle Signore, ovvero il programma che è iniziato da poche settimane ma che sta facendo impazzire il pubblico per i mille intrighi che vediamo in questa settima edizione.

Quindi cerchiamo di capire che cosa scopre Gemma e tutti gli altri personaggi che si trovano ad avere a che fare con il mitico magazzino di moda milanese, ovvero il Paradiso, senza troppi indugi.

Paradiso delle signore: Matilde prende di mira proprio lei!

Iniziamo dicendo come prima cosa che la contessa Adelaide e Matilde si sono alleate e decidono di nominare la Frigerio come loro vice, ma ad un compromesso, ovvero si deve unire nella guerra personale contro Flora.

Nel mentre, però Vittorio è senza parole per quello che è accaduto e Matilde cerca di dargli una mano, per quanto possibile, intanto Umberto capisce che ha trovato un nuovo nemico con il quale dover combattere si deve guardare le spalle ancora meglio.

Per quanto riguarda la bella Gemma continua ad essere molto preoccupata per la mamma, ha infatti paura che Ezio si dimentichi del loro anniversario, ha provato in tutti i modi a tranquillizzarla ma non sembra ci sia riuscita.

Ecco che ha una bellissima idea, chiede aiuto a Stefania per cercare di convincere Veronica che Ezio non si dimenticherà mai di un avvenimento così importante, ma sarà effettivamente così oppure le paure della donna diventeranno realtà?

Arriviamo ad Irene che si è fatta male e per questo motivo in soccorso di Salvo per la gara di ballo arriva Elvira, ed i due avranno un successo incredibile, nel mentre Marcello sta cercando di riconquistare la bella Ludovica.

Il giovane racconta ad Adelaide che in Svizzera ha fatto tanti progressi con il suo nuovo lavoro e che tutto diventerò realtà quando la giovane tornerà dal suo viaggio di lavoro con Ferdinando.

Adelaide cerca di tranquillizzare e proteggere il suo protetto infondendogli anche coraggio, ma basterà oppure no? Per il momento non possiamo saperlo ma dobbiamo attendere le prossime puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 circa su Rai1.