Federica Panicucci, è successo ancora! Succede proprio al programma mattutino di Canale 5 e gli spettatori l’hanno subito notato.

Federica Panicucci torna di nuovo sotto i riflettori; la conduttrice quest’estate è stata sicuramente tra le protagoniste tra viaggi e foto, ma ora è tornata salda alla guida di Mattino 5 dove non mancano le gaffe, anche se molto spesso sono indotte da fattori esterni.

Di recente infatti, pare sia successo di nuovo e ai fan non è passato inosservato il quanto è successo, che ha lasciato per un momento senza parole anche la stessa Panicucci.

Federica Panicucci, è successo ancora! La situazione in diretta dal Grande Fratello Vip 7

Nello spazio di Mattino 5 sta trovando posto la nuova edizione del Grande Fratello Vip, uno degli eventi di Canale 5 che terrà banco nei vari programmi, sui social e sul web ancora per molti mesi.

Molto spesso, la conduttrice si collega direttamente con la casa di Cinecittà, osservando da vicino il risveglio dei “vipponi”; nell’ultima puntata, i discorsi fatti dagli inquilini vertevano però su argomenti davvero “particolari”.

Protagonisti del collegamento infatti Charlie Gnocchi, Marco Bellavia e Luca Salatino, tre grandi protagonisti (in modo diversi) di questa edizione; i tre, come sottolinea anche il sito La Nostra TV, sono stati colti a parlare di flatulenze notturne suscitando l’incredulità della conduttrice e l’ilarità del pubblico.

“Luca ha vissuto giornate in cui non trovava il bandolo della matassa…Si è messo ad osservare le nostre scor***e sotto il letto” le parole di Charlie, che hanno chiamato alla risposta di Luca che invece ha domandato: “Ma la notte chi è che score**ia?” portando il gelo in studio.

La conduttrice è rimasta piuttosto imbarazzata e, alla fine, ha chiuso il collegamento con la casa; “Va bene, io direi che sia meglio rientrare. Non so perché ogni volta che entro nella Casa succedono queste cose” ha spiegato la Panicucci, anche piuttosto imbarazzata.

Già il giorno prima la conduttrice aveva colto in diretta un’espressione poco carina di Edoardo, nel bel mezzo di una discussione con Attilio. Nel prossimo collegamento, la Panicucci sarà più fortunata?