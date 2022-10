Dormi con il cellulare vicino al comodino_ Ecco gli enormi rischi per la salute

Tutti noi siamo soliti caricare il nostro cellulare posizionandolo accanto a noi mentre dormiamo. Ma quando è in carica il dispositivo rilascia un campo elettromagnetico fortissimo, che ha degli effetti dannosi sul sonno e anche sulla nostra salute.

Questo gesto così normale di caricare il cellulare e posizionarlo accanto a noi durante le ore notturne, proprio sul nostro comodino, accanto al letto ha delle conseguenze sulla qualità del sonno. Provoca l’insonnia e può anche destabilizzare il nostro metabolismo. Un gesto molto comune che però può avere delle conseguenze molto importanti anche sulla nostra salute. Non tutti ne sono a conoscenza ed è bene fare chiarezza su questo aspetto per farci comprendere che sarebbe preferibile evitare questa comune abitudine.

La scelta migliore sarebbe quella di posizionare il nostro cellulare da caricare in un’altra stanza che non sia quella dove si dorme. Quella luce blu che emette influenza in modo negativo la produzione di melatonina del corpo. Sappiamo che la melatonina aiuta a regolare e a bruciare alcuni tipi di grasso corporeo e a regolare i ritmi del sonno. Entriamo nel dettaglio per comprendere perché dobbiamo interrompere questa comune abitudine di avere il cellulare in carica mentre dormiamo accanto a noi.

I rischi

Ribadiamo che i campi elettromagnetici diffusi dal cellulare in carica influiscono negativamente sul metabolismo. Insonnia, diabete e obesità possono essere scaturiti anche da questa malsana abitudine. La sana abitudine invece di riposare in un ambiente al buio dove non ci siano queste onde che disturbano il sonno e anche il metabolismo deve essere assolutamente privilegiata.

Ci si deve concentrare anche sulla luce blu dei dispositivi, che secondo alcuni studi avrebbe un impatto negativo sul metabolismo del glucosio e la sonnolenza in generale.

Dobbiamo sempre ricordare che la qualità del sonno dipende da moltissimi fattori, anche sulla nostra salute mentale. Il dormire male potrebbe causare nervosismo, ansia e aumentare quel senso di depressione. Dopo quanto detto sicuramente faremo molta attenzione ed eviteremo di caricare il nostro cellulare proprio accanto a noi, sul comodino, mentre dormiamo. Ricordiamo che gli effetti negativi sulla nostra salute possono essere molto importanti.