Biscotti con tantissimo cioccolato e zero zucchero

Andiamo a scoprire una ricetta super golosa per preparare dei biscotti con zero zuccheri. Allora cosa state aspettando? Leggiamo gli ingredienti e il procedimento.

È tornato l’autunno e con esso porta con sé tanti prodotti alimentari tipici della stagione, come ad esempio la zucca, che si presta a molte ricette sia salate che dolci.

Oggi, in particolar modo, si parlerò proprio di quest’ultimi. Vediamo insieme quali ingredienti servono e qual è il procedimento per riuscire a fare dei biscotti, con zero zucchero.

Oltre ad essere molto buoni e gustosi, sono per tutti: infatti, si utilizzeranno dei prodotti alimentari vegani. Allora, andiamo a leggere gli ingredienti: 1 tazza e mezza di farina d’avena o di ceci o di mandorle; 1 cucchiaino di cannella; ¼ di tazza di cioccolato tritato e vegano; 1 cucchiaino di estratto di vaniglia;1 tazza di purea di zucca.

Prima di iniziare con il procedimento, bisogna precisare che si è utilizzato un misurino che ha una capacità di 250 millilitri.

Biscotti con la zucca: ingredienti e procedimento

Ecco come si preparano questi dolcetti: per prima cosa si dovrà tagliare la zucca a pezzi, dopodiché si dovrà mettere su una teglia che sarà già oliata. Andrà messa in forno a circa 200 gradi per circa 30 minuti.

Dopo questo tempo, il forno si spengerà e lasceremo la zucca dentro per circa 10 minuti.

Solo ora si potrà eliminare la buccia dalla zucca con un coltello. Solo ora si potrà frullare la zucca: si dovrà ottenere un composto cremoso.

Mettiamo la nostra purea di zucca dentro un recipiente capiente. Solo successivamente si potrà aggiungere l’estratto di vaniglia, la cannella per poi mescolare per bene con un cucchiaio.

Poi, si verserà un po’ di farina (che prima avremo passato nel passino per evitare che si formano i grumi) e poi mescoliamo. Si dovrà aggiungere anche un po’ di cioccolato che avremo tritato prima con un coltello.

Dopo aver ottenuto un composto omogeneo ed umido, si dovrà far riposare per circa 10 minuti.

Solo adesso si potrà passare a realizzare i nostri biscotti: quindi prendiamo un po’ di composto e lavoriamolo con le mani e diamo la forma desiderata.

Infine, mettiamo i biscotti sulla teglia e lasciamo cuocere in un forno caldo per 10 – 15 minuti a 180 gradi. Trascorso questo tempo, si dovranno far raffreddare e poi gustare…Buon appetito…