Affrontare la competizione: perché alle volte gli altri fanno paura e come superarla

La paura degli altri e la paura del giudizio sono paure estremamente diffuse.

Che piacere leggere le vostre email che mi inviate all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org .

Potete sempre scrivermi per un percorso di crescita personalizzato ed è un piacere accompagnarvi a raggiungere i vostri traguardi: scrivimi subito.

Paura del giudizio degli altri

Negli splendidi percorsi di crescita personalizzati che stiamo facendo insieme e che stanno aiutando tanti di voi a superare i limiti e a scoprire le loro potenzialità, molto spesso ci scontriamo col problema della paura degli altri e della paura del giudizio. Se hai paura degli altri oppure paura del loro giudizio devi sapere che queste due paure in realtà sono molto molto diffuse. Già sapere questo è qualche cosa di molto importante. Infatti molto spesso chi ha paura degli altri o chi ha paura del giudizio altrui si sente in qualche modo unico in questa sua fragilità. Non c’è niente di più falso: questa fragilità è molto diffusa.

Proprio chi appare più sicuro spesso ha più paura

Anzi forse ti sorprenderà sapere che molto spesso proprio le persone che appaiono più sicure (e alle volte persino arroganti) in realtà dentro di loro hanno una grandissima paura degli altri e del loro giudizio.

Se hai paura degli altri e del giudizio altrui molto probabilmente nel tuo passato ci sono delle esperienze negative e limitanti. E’ molto probabile infatti che nel tuo passato delle figure importanti che abbiano sminuito sistematicamente o che ti abbiano fatto sentire inadatto adatto ai compiti che stavi svolgendo.

Limiti da superare

Le convinzioni limitanti che queste persone hanno potuto porre dentro di te alle volte per cattiveria ma alle volte semplicemente per mancanza di consapevolezza, possono effettivamente essere un vincolo. Superare la paura degli altri e del giudizio è qualcosa che può sempre essere fatto perché la tua mente è sempre plastica e modificabile. Le neuroscienze hanno chiarito senza ombra di dubbio che la mente umana è sempre fortemente modificabile e che quindi qualsiasi schema di pensiero può comunque essere modificato e superato.

Superiamola insieme adesso

La paura degli altri e del giudizio non si vince dall’oggi al domani ma si vince con costanza e pazienza. Devi accettare questa tua paura e accettare anche la consapevolezza che progressivamente nel tempo la vincerai. E’ un percorso che richiede tempo e dedizione ma ogni piccola soddisfazione che ti prendi nel rapporto con gli altri ti aiuta nella tua consapevolezza di poter cambiare. Già la consapevolezza di poter cambiare è l’inizio del cambiamento. Se vuoi confrontarti con me su questo tema e se vuoi un percorso di crescita personalizzato che ti aiuta a raggiungere il cambiamento che desideri, scrivimi subito all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org