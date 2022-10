Forza di volontà: se credi di non averla stai prendendo un clamoroso abbaglio, cambia vita subito

Molti di voi che mi scrivete all’indirizzo email salvatore.dimaggio@leggilo.org sostenete di non avere forza di volontà.

Molti di voi infatti mi scrivono proprio che vorrebbero dare un forte cambiamento alla propria vita ma che purtroppo difettano di forza di volontà.

Magari anche tu sei convinto di avere poca forza di volontà e che questo ti sta limitando. Può essere allora utile cercare di fare un po’ di chiarezza sulla forza di volontà.

Forza di volontà: che cosa è?

Se tu credi di avere poca forza di volontà è importante che tu rifletta bene su questo concetto.

La forza di volontà è proprio quella grande risorsa interiore che consente di mettere in campo grandi energie e grandi mezzi quando si tratta di raggiungere un determinato risultato. Se un determinato risultato richiede poche energie e poco sforzo, praticamente tutti possono raggiungerlo. Invece ci sono degli obiettivi e dei risultati che sono molto difficili e che hanno bisogno di grandissima costanza e anche di tanto sforzo e determinazione. Per conseguire questi risultati spesso si incontrano degli ostacoli magari anche molto forti ed è facile che incontrando dei forti ostacoli ci si possa arrendere.

Ne hai molta di più di quel che credi

La forza di volontà è proprio quella profonda risorsa interiore che consente di mettere in campo non solo una grandissima costanza, ma anche una grandissima energia fisica e mentale. Alcune persone sono dotate di una grandissima forza di volontà mentre altre sono convinte di non avere questa forza di volontà. In realtà il fatto che tu sia convinto di non avere forza di volontà è proprio il motivo che ti fa vacillare quando c’è bisogno di mettere in campo questa risorsa.

Le convinzioni profonde cambiano tutto

In sostanza sei tu che ti stai convincendo di avere poca forza di volontà e perciò effettivamente le cose vanno così. Non dobbiamo mai dimenticare infatti che le nostre convinzioni profonde hanno un impatto fortissimo sulla nostra vita. In un famoso esperimento degli studenti che andavano male a scuola hanno cominciato a ricevere arbitrariamente dall’insegnante voti molto alti e ad essere trattati quasi come una sorta di geni. Ebbene l’effetto di quel particolare trattamento è stato che questi ragazzi sono diventati effettivamente degli studenti molto bravi e molto brillanti. Dunque l’immagine che hai di te determina come sei. Se vuoi confrontarti con me su questa questione perché la ritieni importante per la tua vita, puoi scrivermi subito all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org. E’ sempre un piacere entrare in contatto con voi.