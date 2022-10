Chiara Ferragni ci ricade nuovamente e tutti non smettono di parlarne: ecco come si è mostrata l’imprenditrice, bella come sempre.

Per un motivo o per un altro, Chiara Ferragni finisce sempre sotto i riflettori; la famosissima influencer e imprenditrice, oltre ad essere impegnata col suo lavoro, è anche molto impegnata come attivista e non solo.

Di recente, si è anche spesso sperimentata come testimonial e modella, considerata tutta la sua bellezza e il suo corpo da sogno; i suoi outfit fanno sempre sognare tutti quanti, davvero incredibile.

Chiara Ferragni ci ricade nuovamente e tutti non smettono di parlarne: ecco come si è mostrata, un sogno

La Ferragni è da sempre attivissima sui social, tanto che nessuno dei suoi post passa inosservato, anzi; ultimamente, Chiara ha raggiunto quasi quota 30milioni di follower, un numero davvero impressionante.

Dopo la Milano Fashion Week, l’imprenditrice comunque non poteva di certo mancare alla Paris Fashion Week, ulteriore kermesse dedicata alla moda organizzata però questa volta nella capitale francese.

Per il soggiorno parigino, Chiara ha deciso di indossare un outfit piuttosto particolare; come vediamo nella foto postata sul suo profilo Instagram infatti, Chiara ha indossato un particolare cappello nero, con una maglietta completamente trasparente a maniche lunghe abbinata.

Solamente gli accessori coprono il décollété della Ferragni, che è praticamente quasi tutto in vista; con l’outfit Chiara ha alzato notevolmente la temperatura, lasciando i fan completamente senza parole data la sua eleganza, la sua bellezza e la sua sensualità.

“Best of Paris Fashionweek (so far) 💖” scrive l’imprenditrice nella didascalia, mentre il post riceve migliaia di like e di commenti; da tutte le parti del mondo i fan si complimentano con la Ferragni.

“Questa ragazza indossa tutto con classe e femminilità!!!😍😍” scrive una fan, mentre una fan page sottolinea: “Perfetta in ogni attimo 😍❤️😍”. Non mancano comunque nemmeno le polemiche, visto che in molti criticano l’outfit indossato e una fan lo definisce addirittura “osceno”.