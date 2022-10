Alessandra Celentano senza limiti, la maestra di danza di Amici dice tutto quella che pensa: ecco le sue parole sui ballerini del talent show.

Anche in quest’edizione di Amici tra le protagoniste assolute c’è lei, Alessandra Celentano; da anni è uno dei pilastri della scuola del talent show, spesso sotto i riflettori per la sua forte personalità.

Sempre schietta e spesso “antipatica” a molti telespettatori, la Celentano non si è mai nascosta quando c’è da esprimere ciò che pensa, come dimostra in una nuova intervista; la maestra di danza davvero senza limiti, ecco cosa ha detto.

Alessandra Celentano senza limiti, dice tutto quella che pensa: le sue parole nella nuova intervista

Intervistata dal settimanale Oggi (come riporta anche il sito ogmag.net) la Celentano ha parlato a tutto tondo della sua esperienza come docente al talent show di Maria De Filippi, parlando anche dell’atteggiamento dei ragazzi.

“Oggi i ragazzi sono più sgamati, più preparati a un’avventura di questo genere. Ma quando chiedo: ‘Ti aspettavi fosse così duro?’ mi rispondono: ‘Da fuori si vede che è pesante, ma non così tanto’” ha spiegato la Celentano.

Inoltre, la coreografa ha sottolineato come i ragazzi siano meno disposti al sacrificio, ma che allo stesso tempo si aspettano di arrivare subito a dei risultati e al successo.

“Invece la danza è un’arte totalizzante, che chiede dedizione assoluta. Io da ragazzina mi allenavo per ore, rinunciavo a uscire con le amiche, non c’erano feste né weekend, solo lavoro e studio. Ma i ragazzi non sono preparati psicologicamente a fare sacrifici. E non è colpa loro ma di genitori e insegnanti” spiega ancora.

Nel corso dell’intervista torna anche su un ex-allievo, Stefano De Martino, a cui avrebbe predetto una carriera lontana dal mondo della danza. “L’avevo previsto. Gli dissi: ‘A te piace essere protagonista, vedrai che farai altro’. E così è stato” spiega, mentre invece come allieva più talentuosa del talent show a livello di danza nomina l’indimenticabile ballerina albanese Anbeta.