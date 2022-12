Ballando con le stelle: la mamma di Alessandro confessa tutto

Alessandro Egger, l’ex volto della pubblicità della Kinder ha raccontato il rapporto difficile con la madre.

A Ballando con le Stelle c’è come concorrente anche Alessandro Egger quest’anno, lui è stato in passato il volto della famosa pubblicità della Kinder. Ad oggi è un modello noto e ha deciso di partecipare al programma di Milly Carlucci.

Nel corso della sua esperienza a Ballando con le Stelle, il 31 enne si è lasciato andare ad una serie di confessione sul suo rapporto difficile con la madre. Il giovane si è proprio sfogato, raccontando del legame spezzato.

Alessandro Egger e la dura verità sulla madre

Il giovane Alessandro Egger, ex volto della pubblicità Kinder e oggi concorrente di Ballando con le Stelle ha voluto raccontare la sua storia tormentata con la madre. Il 31 enne ha affermato che il suo dolore più grande è che sente di non essere mai stato accettato da chi mi ha dato la vita.

Egger sente di non aver mai fatto nulla di male per meritarsi questo trattamento da parte della madre. Lui e la madre non hanno rapporto da diverso tempo, tuttavia nel 2017 hanno partecipato insieme a Pechino Express.

Il giovane ha affermato di non voler parlare in modo negativo di nessuno ma di fatto racconta solamente i fatti e i fatti sono che lui non ha un rapporto con la madre. Lo ha accompagnato fuori dalla porta e ha deciso di vivere senza di lui, queste sono le sue parole.

Lui ad oggi lo ha accettato anche se non è stato facile all’inizio. Lui a 17 anni è stato costretto ad andare via di casa anche se non voleva. Era distrutto e stravolto dalle circostanze. Dopo le sue dichiarazioni però è intervenuta questa volta la madre per dare la sua versione.

Cristina Vittoria è la mamma di Alessandro e ha raccontato anche lei la sua versione. La donna ha smentito tutto quello che ha affermato il figlio. Ecco le sue parole:”Non ha vissuto in strada come dice lui, io ho sempre pagato tutto, poi lo ha aiutato la nonna. Ma lui è caparbio e presto ha voluto fare da solo. Ha fatto anche lo spazzino a Londra per pagarsi l’affitto, poi si è affermato come modello. Purtroppo lui si sente, sbagliando, alcune carenze affettive e nel suo cuore ci sono nodi irrisolti”. Le due versione vanno quindi molto in contrasto, dove starà la verità?