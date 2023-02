H&M, test d’intelligenza ai dipendenti: chi non li supera verrà licenziato

Dalla moda inclusiva ai test per valutare l’intelligenza dei propri dipendenti. Questa vola H&M ha davvero stupito tutti.

Il colosso svedese della moda low cost Hennes&Mauriz – noto a tutti come H&M– ha fatto una richiesta davvero assurda ai suoi dipendenti. Richiesta che rischia di penalizzare l’azienda.

Nel giro di relativamente pochi anni H&M ha conquistato l’Italia aprendo negozi nelle maggiori città tra cui Milano, Roma, Firenze e Bologna. Con il suo stile casual ma non trasandato, giovane ma non eccessivamente eccentrico, ha saputo conquistarsi una bella fetta di mercato. Se inizialmente colpiva un target prettamente adolescenziale, oggi H&M vanta una clientela trasversale sia per età sia per gusti, andando a soddisfare stili differenti.

Di recente il colosso della moda svedese ha lasciato tutti esterrefatti con una richiesta decisamente insolita ai dipendenti. Infatti i vertici di H&M hanno deciso di introdurre un test d’intelligenza per i suoi lavoratori in modo da decidere chi tenere in squadra e chi, invece, licenziare. Secondo quanto riportato dal quotidiano svedese Svenska Dagbladet, l’azienda ha deciso di ridurre il numero di personale nel settore Business Tech e dunque ha deciso di chiedere a 1500 dei suoi dipendenti di fare dei test. La prova consentirebbe alla dirigenza di valutare il livello d’intelligenza e il tipo di personalità dei dipendenti e, di conseguenza, di stabilire chi è maggiormente in linea con la filosofia aziendale e chi, di contro, può essere lasciato a casa perché non sufficientemente idoneo a lavorare per il colosso scandinavo.

Dipendenti sottoposti a 30 test

Il rappresentante del più grande sindacato svedese Unionen, Robin Olofsson, ha riferito ai quotidiani locali di aver ricevuto telefonate da dipendenti H&M in lacrime, alcuni dei quali hanno raccontato di aver dovuto fare fino a 30 test diversi.

I problemi sollevati sono, indubbiamente, molti e toccano più piani. Intanto, di punto in bianco centinaia di lavoratori verranno lasciati a casa senza uno stipendio. In seconda battuta non esiste un solo tipo di intelligenza. Secondo la Psicologia ne esistono almeno tre tipi: analitica, pratica e creativa. Pertanto una persona non brillante sotto il profilo analitico – cultura generale, memoria, logica, matematica- potrebbe, invece, essere geniale sotto il profilo pratico – problem solving – o creativo. H&M rischia di lasciare a casa preziose risorse sulla base di freddi test che, certamente, non possono cogliere tutte le sfaccettature e i diversi tipi d’intelligenza di un individuo.