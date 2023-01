Test visivo, trova l’animale nell’erba: hai poco tempo a disposizione

Riesci a vedere l’animale che si nasconde dietro l’erba? Non hai molto tempo a disposizione per vedere se puoi ritenerti davvero intelligente.

Nel computo dei test visivi si nasconde quasi sempre un intruso, un’identità nascosta posizionata proprio lì con l’obiettivo di essere individuata dal lettore.

Tra i grattacapi più intricati e subdoli della settimana rientra la sfida dell’erba e dell’animale ignoto nascosto dietro quei rametti secchi.

Siamo di fronte ad un paesaggio piuttosto tetro di Madre Natura, caratterizzato da una serie di elementi naturali reali messi appositamente in quella posizione, laddove si nasconde il nostro simpaticissimo amichetto.

Basterebbe una piccola intuizione per poter capire di che animale selvatico si tratta e cercare di non pensare al pochissimo tempo a disposizione che si ha per cercare di trovare la soluzione

Gli addetti ai lavori invitano il lettore ad analizzare in un lampo di tempo il contesto ambientale all’interno del quale si adatta alla grande l’intruso del complicatissimo test visivo

Test visivo, riesci a vedere l’animale nascosto tra l’erba? Ci riescono in pochi

Il grattacapo più duro e complesso della settimana è stato proposto ai lettori proprio nel primo giorno della settimana.

Si tratta dell’ennesima sfida di un test visivo, dove al centro di un contesto ambientale piuttosto scarno di materiale verde si nasconde l’animale che meglio si adatta al medesimo quadro naturalistico.

I 7 secondi a disposizione messi a referto dagli autori del test visivo potrebbero essere pochi per il lettore inesperto. E infatti non è un caso che in pochi riescono ad arrivare alla soluzione rispettando quel limite temporale.

A confondere le idee sono proprio quei rametti secchi e nel complesso una natura abbastanza ‘morta’.

L’animale completa la difficoltà di riuscita del test con il suo atteggiamento metamorfico e la capacità del suo corpo di acquisire la stessa colorazione del posto ivi alloggia.

E’ facile arrivati a questo punto pensare che al centro di quell’immagine e appena fuori dall’intreccio di rami secchi si trova il nostro amichetto Camaleonte.

E tu sei riuscito a scoprire in tempo la Lucertola del “Vecchio Mondo” con ben 202 specie presenti sul pianeta? Se sì allora sei proprio un genio!