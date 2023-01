Paola Caruso: “Il medico ha usato un farmaco sbagliato, ora mio figlio è paralizzato”

La showgirl Paola Caruso è tornata a parlare della sua drammatica situazione familiare nello studio di Verissimo.

Giovane, bella, bionda e con una carriera avviata. Eppure quella di Paola Caruso non è una vita facile. Due drammi l’hanno colpita in poco tempo.

Paola Caruso– ex Bonas di Avanti un altro- ha raccontato la sua storia nello studio di Verissimo. Quella che doveva essere una vacanza relax con suo figlio, si è trasformata in un incubo che purtroppo va avanti da mesi. Il suo bambino, Michele, di quasi quattro anni, è attualmente impegnato in quotidiane sessioni di fisioterapia e rischia di rimanere paralizzato dopo quanto gli è accaduto in Egitto. Tutto è iniziato a novembre 2022, in occasione di una breve vacanza a Sharm el-Sheikh. Il bambino ha accusato una leggera febbre dopo l’arrivo e, trascorsi alcuni giorni, Paola ha deciso di chiamare un medico. Il professionista ha fatto un’iniezione al piccolo per fargli scendere la temperatura corporea: 30 minuti dopo la puntura, il bambino non riusciva più a muovere la gamba, non percependola affatto. È da allora che lei ha messo in pausa la propria vita, occupandosi soltanto del piccolo Michele, paralizzato parzialmente ancora oggi. “Siamo subito andati in ospedale e lì è stato visitato da quattro medici. Il quinto, una neurologa, ha confermato come la puntura abbia lesionato il nervo sciatico”– le parole della showgirl. Paola Caruso è poi scesa nei dettagli, spiegando come il farmaco iniettato venga reputato tossico per i bambini e ne è vietata la somministrazione, in Italia come in altri Paesi, al di sotto dei 14 anni. Lei ovviamente non lo sapeva.

La malattia della madre di Paola Caruso

Michele oggi riesce a camminare solo grazie ad un tutore specifico. “I medici dicono che sarà un percorso lungo ma, considerando come in Italia questo farmaco non si somministri ai minori, è difficile per loro prevedere come reagirà. Oggi Michele ha paura di tutto e quando vede un ospedale piange”– ha detto Paola tra le lacrime. Una situazione familiare complessa, quella di Paola Caruso, che, oltre alla malattia del suo bimbo, deve far fronte anche alla patologia che ha colpito sua madre: l’ Alzheimer e ha bisogno di costanti cure. Paola purtroppo è sola ad affrontare tutto questo dal momento che il padre di Michele è sparito dalle loro vite quando il bambino era ancora molto piccolo. La donna ha inoltre spiegato che da novembre, ovvero dall’incidente di suo figlio, il padre non ha fatto altro che due telefonate, per poi sparire di nuovo.