Elisabetta Canalis, intimo a pois trasparente e “bottone” in vista: tutti a zoommare – FOTO

Elisabetta Canalis rompe il ghiaccio via social e pubblica una foto mentre posa con l’intimo trasparente. L’immagine inedita che fa sognare.

La showgirl italo-americana Elisabetta Canalis è tornata a ruggire a modo suo sui social network, come non si vedeva da tempo.

L’ex compagna di George Clooney di origini sarde vive lontano dalla sua terra natale e ha scelto l’America come trampolino di lancio per lei ma soprattutto per i figli.

Nelle vesti di mamma Elisabetta è un punto di riferimento assoluto per la crescita dei suoi gioielli di famiglia. Non passa giorno che la showgirl non si cimenta sui libri e contribuire alla loro crescita didattica.

Lontano dagli impegni di lavoro, la showgirl trascorre gran parte del suo tempo in palestra ad allenarsi e migliorare le abilità di kickboxer, lo sport preferito che le ha permesso di avere una maggiore visibilità attraverso incontri professionali sul ring

Elisabetta Canalis posa quasi scoperta in intimo su Instagram: per i fan è un sogno che si avvera

Elisabetta Canalis vive un periodo d’oro della sua carriera professionale e personale. Alla sua età si mostra quasi sempre molto attiva ed energica nel raggiungere gli obiettivi prefissati.

Lo share di ascolti e visualizzazioni su Instagram è aumentato esponenzialmente nelle ultime ore grazie alla serie di pose che l’hanno vista protagonista di un evento di cartello.

La showgirl sarda ha posato per i nuovi pezzi della collezione di intimo in vista del San Valentino.

Per l’artista si tratta di un’operazione di rinnovo contrattuale con la grande famiglia di Intimissimi, a cui presta spesso la sua divina e afrodisiaca femminilità.

L’italo-statunitense ha fatto balzare tutti dalla sedia e ha posato con il nuovo abbigliamento in intimo, una collezione a pois condita di trasparenze da urlo.

E’ impossibile per i fan più stretti far passare inosservata l’immagine dei “bottoni” sgorganti dall’abbigliamento alla moda che conoscerà certamente un exploit in termini di merchandising dopo il lancio ufficiale sul mercato.

I sostenitori della Canalis non hanno potuto fare altrimenti che zoommare sulle immagini mozzafiato in primo piano, laddove Esliabetta diventa protagonista di un ritratto divino e paradisiaco che rasenta la perfezione da un punto di vista fisico.

Esplosione incontrollata di emozioni ai piedi del post incandescente che rilancia difatti le ambizioni della Canalis in vista dei prossimi impegni.