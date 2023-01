Malattia del figlio, Paola Caruso finisce ricoverata: “Ho cercato di essere forte ma non è stato possibile”

Ricchi o no, famosi o no, la malattia di un figlio mette in ginocchio ogni genitore. E non fa eccezione Paola Caruso, noto volto televisivo.

Bionda e formosa, Paola Caruso è conosciuta per i diversi reality show ai quali ha preso parte. Ma nell’ultimo periodo la sua vita è stata stravolta dalla malattia che ha colpito il figlio Michele.

Negli ultimi giorni la donna è stata ricoverata. Lo ha comunicato lei stessa con una Instagram story in cui ha fatto sapere che i motivi del suo malessere sarebbero legati alla malattia che ha improvvisamente colpito il figlio Michele. La ex Bonas di Avanti un altro, reduce dal periodo più difficile della sua vita, ha raccontato ai suoi numerosi followers di aver subito un crollo non solo psicologico ma anche fisico che l’ha costretta a un ricovero in ospedale. Tutto è iniziato circa un mese fa, quando la soubrette ha appreso che, insieme al figlio, avrebbe dovuto affrontare qualcosa a cui non era preparata. Paola Caruso, tra l’altro, non può contare sull’aiuto del padre del bambino che l’aveva lasciata già durante la gravidanza. La donna ha cresciuto suo figlio da sola.

Il racconto su Instagram

Su Instagram, la soubrette ha raccontato: “Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande. Ho cercato di esser forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita e ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata”- le parole di Paola corredate da un’immagine di lei ricoverata in ospedale. Paola non ha fornito ulteriori dettagli. Non lo aveva fatto nemmeno quando, solo qualche giorno fa, aveva raccontato pubblicamente il motivo della sua lunga assenza dai social network. Dopo un mese di silenzio social la donna aveva deciso di raccontare pubblicamente, ma senza addentrarsi nei dettagli, quando accaduto al figlio Michele. Aveva fatto sapere di essere stata costretta a tornare inaspettatamente da un periodo trascorso all’estero per prendersi cura del figlio: “Siamo rientrati in Italia d’urgenza, faremo terapie. Ha un grosso problema di salute. È una disgrazia quella capitata a Michele, è un mese che facciamo accertamenti e terapie. Faremo molta terapia, per tanto tempo”. Proprio qualche giorno fa anche la ex modella e attrice Dalila Di Lazzaro– che ha perso un figlio tanti anni fa – ha confessato di avere passato un periodo tremendo e di non essersi nemmeno lavata per 11 anni.