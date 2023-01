Ivan Orfei aggredito da una tigre: “È stata una litigata di gelosia”, dice

Il domatore circense Ivan Orfei ironizza sull’incidente di qualche giorno fa quando è stato aggredito da una tigre durante uno spettacolo.

Il circo Orfei è, per tradizione, un circo che fa spettacoli anche con animali. Qualche giorno fa Ivan Orfei, famoso domatore, è stato aggredito da una tigre. Il giovane ora per fortuna sta bene e spiega cosa è accaduto.

Dal letto dell’ospedale, il giovane Ivan scherza e dice che non vede l’ora di tornare in gabbia. In senso letterale e non certo metaforico. Perché Ivan Orfei nelle gabbia con le tigri ci lavora da sempre. Il 31enne, lo scorso 29 dicembre, durante uno spettacolo a Surbo – in provincia di Lecce – è stato aggredito da una tigre di 8 anni. L’uomo è ancora costretto nel letto dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce ma afferma che non vede l’ora di tornare al suo lavoro: “Lo farei anche stasera se non fossi in ospedale” – dice Ivan. La tigre lo ha morso al polpaccio e l’uomo, immediatamente soccorso, è stato portato in ospedale dove ora è sotto terapia antibiotica. Ma nemmeno un incidente potenzialmente mortale ferma l’erede della famiglia Orfei. Il 31enne spiega: “Non vedo l’ora di rimettermi in pista. È stata una semplice litigata di gelosia con lei che è una femminuccia. Sono sicuro di una cosa: se lei avesse voluto farmi del male, lo avrebbe fatto sicuramente. Di questo ne sono certo. Una volta preso il polpaccio avrebbe potuto continuare benissimo, invece, non lo ha fatto“.

La risposta a chi gli ha augurato la morte

Nonostante i tanti messaggi di solidarietà arrivati dai followers del domatore, non sono mancati anche auguri di morte da parte degli haters. L’incidente ha suscitato infatti decine di commenti sui social, molti dei quali particolarmente duri con il mondo del circo in difesa dei diritti degli animali. Ma Ivan non si scompone e risponde chiarendo che all’interno del circo Orfei gli animali non sono mai stati maltrattati: “A quelli che mi hanno augurato la morte, che ritengo persone stupide, neanche rispondo. Non capisco tutta questa cattiveria. Ai tanti che pensano che l’animale sia stato abbattuto, posso assicurare che non è cosi. Noi stiamo facendo gli spettacoli tutti i giorni. Anche la tigre che, diciamo, mi ha aggredito, si fa vedere per dare un segnale al pubblico che sta con noi e sta benissimo“- ha concluso il domatore.