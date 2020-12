La coppia più famosa del circo italiano racconta il difficile momento che sta vivendo, insieme a tutti gli operatori dello spettacolo, costretti a bloccare a tempo indeterminato tutte le loro attività. Per riuscire a pagare gli stipendi di tutti gli artisti e prendersi cura dei tantissimi animali la coppia ha deciso di mettere all’asta i gioielli di Moira Orfei.

La crisi dovuta al coronavirus ha fortemente colpito tutti i settori del dell’economia e anche Brigitta Boccoli e Stefano Orfei, come tutti gli operatori nel mondo dello spettacolo, devono affrontare la dura situazione causata dal blocco di tutte le attività che dura ormai da 9 mesi. Da tantissimo tempo il circo non ha più potuto aprile le sue tende e il lavoro è completamente fermo. Per non chiudere definitivamente l’amatissimo Circo Orfei, la coppia ha dovuto prendere la difficilissima decisione di mettere all’asta i preziosissimi gioielli della leggenda del circo Moira Orfei. La sofferta decisione è stata presa per riuscire a pagare gli stipendi di tutti gli artisti e degli addetti ai lavori che lavorano nel circo. E soprattutto per prendersi cura degli amatissimi animali star delle loro esibizioni. La preoccupazione è anche per loro, venderli sarebbe troppo difficile. La coppia è affezionatissima anche a tutti i componenti a quattro zampe che da anni lavorano in simbiosi con gli artisti: “non sapere cosa gli sarebbe accaduto e chi si sarebbe preso cura di loro era un pensiero straziante” hanno raccontato a Storie Italiane su Raidue. Da qui la difficilissima decisione di mettere all’asta i gioielli di Moira Orfei.

LEGGI ANCHE > GIULIA DE LELLIS, L’ANNUNCIO A SORPRESA CHE FA IMPAZZIRE I FOLLOWER

La decisione come raccontato da Stefano Orfei, era già stata presa da Moira, all’inizio della crisi economica degli anni passati, durante la quale la regina del circo Orfi aveva già venduto alcuni gioielli per non essere costretta licenziare nessun dipendente: “Noi stiamo portando avanti la sua decisione” ha raccontato Stefano. Per ora quindi il Circo Orfei è salvo ma sul futuro ci sono tante incertezze. Non si possono fare programmi a lunga durata perché la situazione continua ad essere in evoluzione: “Speriamo bene, la situazione è molto dura non solo per noi ma per tutto lo spettacolo italiano” ha concluso Stefano Orfei. Il Circo ha costi altissimi e la coppia non nasconde la preoccupazione per l futuro e soprattutto non vuole assolutamente arrivare alla decisione di dover licenziare le persone che da anni fanno parte del loro circo e della loro famiglia.

LEGGI ANCHE > BROSIO TRADITO DALLA FIDANZATA? LE SCIOCCANTI PROVE CONTRO DI LEI – FOTO