Giulia De Lellis continua la sua scalata al successo. Dopo l’ufficializzazione della sua storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta, la bella 24enne ha nuovi inediti progetti per la sua carriera. Ecco cosa è successo.

E’ un periodo veramente fortunato per Giulia De Lellis. Dopo la fine della tormentata relazione con Andrea Damante, la beauty influencer ha ritrovato l’amore tra le braccia del rampollo Carlo Gussalli Beretta. Una relazione appena nata, ma già ufficializzata, che sembra avere regalato alla 24enne una nuova serenità, ma non e finita qui anche il lavoro continua ad andare a gonfie vele. Tra le Influencer più famose nel nostro paese, con quasi cinque milioni di follower, Giulia è anche testimonial di moltissimi brand. Sono passati solo cinque anni dalla sua partecipazione al programma di canale 5 “Uomini e Donne” e ora la romana è diventa uno tra i volti più amati della sua generazione, grazie al fortunato mix tra ragazza della porta accanto e diva. Oltre ad essere un’affermata influencer però Giulia ha dimostrato di avere tanti altri progetti in mente, si è cimentata scrittrice, pubblicando il libro “Le corna stanno bene su tutto”, dove racconta i particolari della storia sua d’amore e soprattutto dei tradimenti dell’ex Andrea Damante, e ora si è lanciata in una nuova carriera da attrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)



Come riportato dal sito Giornalettismo in questi giorni la De Lellis è stata pizzicata sul set a Roma. L’ex corteggiatrice è stata vista nella capitale, intenta a girare alcune scene a fianco degli attori Nino Frassica e Fabio Volo. Gli attori e l’influncer stanno terminando le riprese de nel nuovo film “Genitori contro influencer” diretto dalla regista Michela Andreozzi. Secondo alcune indiscrezioni sembra che Giulia De Lellis indosserà i panni di se stessa. In realtà non è la prima volta che l’influncer prova a sfondare come attrice. Qualche tempo fa è stata protagonista della serie tv di Witty, Una vita in bianco dove ha reciatato con agli attori Ludovica Bizzaglia e Luca Turco, protagonisti della fiction Un posto al sole. Un’esperienza importante per Giulia, che a quanto pare le ha lasciato la voglia di continuare la sua carriera da attrice. Siamo sicuri che l’influencer potrà contare sull’affetto e il sostegno di tutti i suio follower che correranno al cinema vederla.

