Ieri sera a Live non è la D’urso, come ospiti Brosio e la giovane fidanzata, Maria Laura, lei lo avrebbe tradito con un ricco imprenditore milanese, nel salotto di Barbara D’Urso è avvenuto il confronto immediato tra i tre protagonisti dello scoop, ecco cosa è successo.

Ieri sera a Live non è la D’Urso, ospiti del programma Paolo Brosio e la sua nuova giovane fidanzata Maria Laura, i due hanno dichiarato di essere innamoratissimi ma qualcuno vuole rompere l’armonia che hanno creato, infatti la giovanissima fidanzata di Brosio sarebbe stata paparazzata mentre si baciava con un giovane imprenditore milanese, la questione è venuta a galla qualche giorno fa e ieri sera nel salotto di Barbara D’Urso c’è stato un confronto molto accesso tra i tre protagonisti, vediamo cosa è successo.

Brosio appena è entrato in studio ha dichiarato “io credo a lei, penso che sia stato tutto costruito” ha detto che secondo lui le foto sono finte come create a tavolino per fare gossip e per venire nella trasmissione di Barbara D’Urso per farsi vedere dal pubblico e magari aumentare i propri followers su instagram, poco dopo interviene il presunto amante di Maria Laura il quale confessa “il bacio c’è stato, ho chiesto a Maria Laura di uscire dopo che le foto sono state pubblicate, e lei mi ha risposto di no perché aveva paura che ci beccassero ancora i paparazzi, se volete vi mando le conversazioni in diretta” quindi avrebbe anche le prove del presunto flirt e aggiunge rivolgendosi alla fidanzata di Brosio con toni serveri “mi sembra strano che non ti ricordi, è difficile dimenticarsi un bacio, sto scoprendo una dote che in te non conoscevo la recitazione, sei una bravissima ttrice non so cosa sappia Paolo“.

Paolo Brosio contro il presunto amante della sua fidanzata “vuoi solo avere pubblicità”

Dopo le confessioni del presunto amante di Maria Laura, Brosio decide di intervenire e rispondere a tono “mi sembra che stiamo parlando del nulla, il bacio non c’è stato altrimenti ci sarebbe la foto, invece vi si vede solo di schiena, sono un giornalista da quarant’anni, vuoi sol avere un momento di pubblicità”, Brosio crede senza ombra di dubbio alla sua fidanzata, non prova nemmeno a indagare sui fatti o a chiedere le prove al giovane imprenditore, lui si fida ciecamente e pensa che la sua fidanzata non farebbe mai un gesto del genere.

A questo punto interviene la diretta interessata dicendo “tu oggi mi hai usata per avere pubblicità, stupida che ci sono caduta“, perchè Maria Luara effettivamente lo conosce questo presunto amante e addirittura una sera lui l’avrebbe accompagnata a casa, momento in cui sono stati paparazzati e dove dalle foto sembrerebbe che i due si siano baciati, lei comunque nega tutto e sostiene che ama follemente Paolo Brosio.

I toni dopo un pò si scaldano e le voci diventano sempre più forti fino a quando Maria Luara con un atteggiamento aggressivo si rivolge all’imprenditore dicendogli “sei stato un burattino” e Brosio interviene “un galantuomo bacia e sta zitto” a questo punto partono gli applausi per la coppia e il presunto amante prima di andarsene dice che se vorranno lui ha tutte le prove per dimostrare quanto ha detto.

Scopriremo se Barbara darà il diritto di replica anche a lui per mostrare le presunte prove sul tradimento della fidanzata di Paolo Brosio.

