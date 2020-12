Nuovo scontro al GF Vip tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci. Elisabetta continua ad accusare Giulia di essere una “scroccona”e “gattamorta”. La Salemi non ci sta è da della “snob” alla coinquilina.

L’ultima puntata del GF Vip ha regalato ai telespettatori un nuovo capito della lite tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci. La settimana scorsa le due show girl avevano iniziato una accesa discussione a causa di alcuni episodi successi durante le vacanze che entrambe trascorrono ogni anno in Sardegna. Secondo la ex moglie di Flavio Briatore, Giulia avrebbe mandato alcuni messaggi al suo ex marito per ottenere aperitivi, cene e addirittura un alloggio per le vacane gratis. Inoltre l’atteggiamento troppo affettuoso e da “gattamorta” di Giulia nei confronti di Briatore non è per niente piaciuto ad Elisabetta. Secondo l’ex modella calabrese inoltre la Salemi avrebbe avuto un atteggiamento decisamente meno carino con lei, riservando tutte le attenzioni a Briatore.

Giulia si è difesa negando l’accusa di essere una “scroccona” e ha dichiarato di non essersi mai fatta pagare le vacanze da Briatore, ma di essere stata invitata da amici. I telespettatori però non hanno potuto ignorare il fatto che mentre la Salemi raccontava di aver spesso pagato le sue cene nei locali di Briatore, Elisabetta pur non avendo voglia di alimentare le polemiche, sotto voce ha continuato a contraddire la versione di Giulia dicendo: “Fammi stare zitta”. Purtroppo avendolo solo sussurrato, Alfonso Signorini non è riuscito a sentirla non potendo approfondire la cosa. A sua difesa Giulia accusa Elisabetta di essere molto snob e di non averla mai neanche salutata durante le famose vacanze in Costa Smeralda. Prima di chiudere la discussione però Elisabetta ha ribadito che lei è abituata a ringraziare entrambi i padroni di casa quando è ospite non solo l’uomo. A rincarare la dose è arrivata la contessa Patrizia De Blanc, ospite in studio, che ha sostenuto di aver parlato con Flavio Briatore e anche lui avrebbe confermato che Giulia Salemi avrebbe avuto degli atteggiamenti equivoci ma lui non se la sarebbe filata. Giulia dopo aver appreso la notizia è sembrata alquanto scioccata dalle parole di Briatore e ha smentito ogni cosa affermando di essere a posto con la sua coscienza. La discussione sembrava finita li ma dopo la fine della diretta Giulia ha voluto sfogarsi con i suoi compagni di avventura raccontando che Elisabetta è una delle persone che negli ultimi sette anni l’ha fatta sentire inadeguata e sbagliata.

