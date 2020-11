Il sito Dagospia rende pubbliche le pubblicazioni di matrimonio tra Fabrizio Corona e Pasqualina Del Grosso, 50enne veronese e manager di una agenzia di comunicazione. La coppia sarebbe insieme da alcuni anni, ma la relazione è rimasta a lungo segreta. Ecco la verità di Fabrizio Corona.

Impazza da giorni la notizia dell’imminente matrimonio di Fabrizio Corona e Pasqualina Del Grosso. A lanciare lo scoop era stata Nina Moric, che durante una Instagram stories pubblicata sul suo profilo aveva affermato che il suo ex marito si era risposato con una donna 50enne di nome Pasqualina. Da quel momento tutte le testate giornalistiche di gossip hanno cercato di saperne di più sul matrimonio segreto e Dagospia è riuscita a trovare le pubblicazioni di matrimonio affisse a Milano lo scorso novembre. Una notizia totalmente inaspettata che ha fatto molto scalpore. La futura sposa è nata a Verona nel 1973, ed è l’amministratrice di Luxury Creative Agency, un’agenzia di comunicazione con sede a Verona e Milano. Sul suo passato si non ci sono molto informazioni ma pare sia stata l’assistente di un medico milenese amico del ex manager dei Vip Lele Mora. L’incontro tra la 47enne e Corona sarebbe avvenuto nella comunità di Don Mazzi, dove Fabrizio è stato trasferito subito dopo l’uscita dal carcere. Per ora non sono state trovate foto compromettenti della coppia ritratta insieme ma sul profilo social dell’agenzia della Del Grosso sono presenti diverse foto e dediche per il presunto futuro sposo. Sotto la foto di un primo piano di Corona compaiono gli hashtag #sonoconte #auguridicuore #amoremio . La foto è stata pubblicata lo scorso 29 marzo 2019, il giorno del compleanno dell’ex fotografo e gli hashtag sembrano proprio una dichiarazione d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luxury Creative Agency (@luxurycreative_agency)

Dopo giorni di silenzio però Fabrizio Corona ha voluto commentare la notizia tramite il magazine Novella 2000. Il diretto interessato ha smentito categoricamente la notizia raccontando che non c’è alcun matrimonio in vista con Pasqualina Del Grosso o con chiunque altro. Una notizia che contrasta però con le affissioni del comune di Milano, apparse nel capoluogo meneghino lo scorso 18 novembre. Nina Moric inoltre aveva lanciato l’indiscrezione che oltre alla futura moglie, Corona stesse frequentando la modella venezuelana Mariana Rodriguez, ex flirt di Stefano De Martino.

