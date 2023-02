12 lifting e 900 mila euro spesi, e ora quasi non la riconoscono più “Ma chi è quella?”

Giudizi impietosi sulla regina del pop Madonna giudicata come irriconoscibile a causa di tutti gli interventi estetici fatti al volto.

Che lo abbia fatto per piacersi di più o nell’illusione di fermare il tempo, non è dato saperlo. Ciò che è certo è che in molti, ai Grammy 2023, si sono chiesti “Who is that girl?”.

Miss Veronica Ciccone – per tutti Madonna – da anni si sottopone frequentemente ad interventi estetici al viso più o meno invasivi. Dalle semplici iniezioni di acido ialuronico o botulino fino a dei veri e propri lifting. Perché lo faccia non è dato saperlo- non con certezza quantomeno- e in ogni caso sono affari suoi. Potrebbe farlo per piacersi di più anche se qualcuno mormora che la regina del pop faccia fatica ad accettare di avere spento ormai 64 candeline lo scorso agosto.

Il discorso di Madonna ai Grammy

L’ultima occasione per far parlare di sé è stata la serata dei Grammy Awards in cui Madonna ha tenuto un bizzarro discorso dopo la bocciatura del suo biopic, accantonato da Universal Pictures. Ma l’attenzione non era sul discorso dell’artista. Il giorno seguente la sua apparizione in tv i direttori dei più importanti tabloid inglesi non hanno avuto dubbi sul titolo da dare all’apparizione dell’icona pop: «Who’s that girl». Chi è quella ragazza? Come dal celebre titolo di una delle sue canzoni più memorabili. Il suo discorso è stato lunare e provocatorio, ma al di là dei contenuti sui social ci si è preoccupati molto più dell’aspetto irriconoscibile di Madonna che non delle parole che stava pronunciando. «Sono qui per ringraziare tutti i ribelli là fuori, forgiando un nuovo percorso e sopportando tutto ciò. Dovete sapere tutti voi piantagrane là fuori, dovete sapere che il vostro coraggio non passa inosservato». Alcuni degli utenti hanno commentato che se non avessero annunciato che era Madonna, non avrebbe avuto idea di chi fosse questa persona che si presentava ai Grammy. Un altro Fan ha invece detto di provare compassione per la cantante. Stando a quanto riferito dai suoi chirurghi estetici, Madonna si è sottoposta durante la sua carriera a ben 12 lifting, per un totale di 900 mila euro sborsati.