Federica Pellegrini “I figli? Senza di loro la vita va avanti lo stesso”

La ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini parla di maternità e di realizzazione personale.

Non è certo l’unica. Passati i 30 anni e quando si ha una relazione stabile, più o meno ogni donna si sente chiedere spesso quando metterà al mondo un bambino. Federica Pellegrini su questo punto è stata molto chiara.

La ex campionessa di nuoto ha parlato del suo rapporto con l’idea di avere figli rispondendo ad alcuni fan su Instagram.

“Quando fai figli?”, “quando diventi mamma?“. Sono domande che Federica Pellegrini, a quanto pare, non vuole più sentire rivolgersi. L’atleta, che nelle scorse ore molti telespettatori di Canale 5 hanno vistoospite a C’è posta per Te insieme al marito Matteo Giunta, ha risposto ad alcuni fan su Instagram in un question time e, tra le domande comparse, c’era proprio quella relativa alla sua maternità.Un quesito a quanto pare indigesto per lei, che solo di recente ha terminato la sua lunga e gloriosa carriera agonistica.

Federica Pellegrini e la maternità

La ex nuotatrice è stata schietta e diretta: i figli se arrivano bene ma bene anche se non dovessero arrivare. Pellegrini ha dichiarato: “Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E la sto cominciando a trovare un po’ pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque“. Una presa di posizione che è evidentemente figlia di un recente gossip secondo cui l’ex campionessa di nuoto sarebbe in dolce attesa. A fine gennaio, diversi settimanali, mostravano Federica Pellegrini con maglioni e tute oversize: questo avrebbe indotto ad ipotizzare una gravidanza. Ipotesi che, tuttavia, sembra essere priva di fondamento. E mentre Federica Pellegrini rivendica con forza il diritto di essere una donna realizzata a prescindere dalla maternità– che non esclude dalla sua vita ma che non vive come un obbligo- a Sanremo sentiremo una neomamma – la cantante Levante – portare un brano su un tema molto scottante: la depressione post partum.