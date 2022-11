Madonna: fan sempre più sconvolti, non può essere vero

Madonna sconvolge ancora una volta i fan. Video su Instagram letteralmente “infuocato”, le ultime trovate preoccupano sul web.

La stella del pop americano Madonna torna ancora una volta a far parlare di se, e ultimamente, sembra proprio che il suo desiderio sia sconvolgere letteralmente i suoi fan.

Dopo la recente intervista, in cui ha confessato di essere ossessionata dal sesso, la cantante 64enne negli ultimi tempi preferisce dedicarsi a video e foto hot sui social piuttosto che alla musica.

A dimostrazione di questo i numerosi video e scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, come quello di pochi giorni fa, dove nelle storie la cantante più famosa degli anni ’80 e ’90 si è mostrata in topless, provocando i suoi fan.

Seno in vista e capezzoli coperti da due emoji per non rischiare la censura, Madonna ha regalato ai suoi fan dei selfie davvero bollenti continuando a preoccupare i più con i suoi atteggiamenti eccessivi.

Ora, un altro video è finito nell’occhio del ciclone, un video davvero “infuocato” che ha confermato i dubbi che circolano sul web. Ecco di cosa si tratta.

Madonna avvolta dalle fiamme, fan sotto shock

Proprio ieri, la pop star americana ha voluto stupire i suoi numerosi fan e lo ha fatto con un video letteralmente “infuocato”.

Nelle storie, Madonna è apparsa con body di pizzo nero, tacchi a spillo e autoreggenti. Ma quello che ha lasciato senza parole il web è il fatto che la cantante sembra avvolta dalle fiamme, mentre si contorce su un letto in modo provocante. Niente di pericoloso per fortuna, perché non si trattava di fiamme vere, ma solo di un filtro Instagram.

Il video ha comunque preoccupato i milioni di fan della cantante, che non capiscono l’atteggiamento della star, che superati i sessant’anni sembra ora più interessata al sesso che alla musica. “The demo..she’s burning up” ha scritto Madonna sotto gli scatti correlati, un chiaro riferimento alla sua hit del 1983 Burning up.

L’ossessione per il sesso di Madonna, comunque, non è nulla di nuovo. Già nel 1992 infatti, la cantante aveva pubblicato un libro intitolato appunto “Sex”, che contiene foto erotiche con le fantasie sessuali della popstar americana.