Madonna fan senza parole: l’ha fatto davanti a tutti

Madonna i fan restano a bocca aperta, per alcuni la donna sembra davvero essere impazzita.

Commenti sgradevoli sotto l’ultimo TikTok di Madonna, la cantante infatti si è scatenata in un video alquanto bizzarro sul social network si è esibita in un balletto mentre indossava lingerie e per alcuni ha osato un “po’ troppo”.

C’è chi non è d’accordo e boccia l’atteggiamento della popstar. La donna aveva già subito varie critiche da quando ha stravolto completamente il suo volto ricorrendo a una chirurgia estetica esagerata che l’ha resa irriconoscibile e che le fa dimostrare parecchi anni di meno almeno dai video e dalle foto.

L’ultima di Madonna, i fan sbigottiti dopo il TikTok

Stavolta Madonna si è esibita sulla piattaforma TikTok, in un balletto sfrenato e i fan l’hanno criticata per il suo abbigliamento poco adatto ad una donna della sua età, Madonna d’altro canto dice la sua, aveva già risposto precedentemente a chi l’aveva accusata di indossare un paio di pantaloni inadeguati, aveva infatti dichiarato di essere felice così e che non le importava nulla del giudizio degli altri.

Madonna va dritta per la sua strada e si fa a cascare gli insulti di chi non l’apprezza addosso. Dopo tanti anni di successo e una carriera come la sua alle spalle, sicuramente si è costruita una bella corazza e la donna non teme giudizi, va dritta per la sua strada ed è fiera di ciò che fa. Il suo personaggio rappresenta questo, vuole essere una donna sicura di sé alternativa e non vuole lasciarsi andare rassegnandosi alla sua età.

Potrebbe continuare ad essere Madonna in molti altri modi ma ha scelto di farlo in questo chi la apprezza e la segue dovrebbe accettare il modo in cui vuole esporsi. Non tutti i fan infatti le recriminano qualcosa, c’è anche chi prende le sue difese e la comprende apprezzando ciò che fa e sostenendola nelle sue scelte, sono molte le persone che la seguono da anni e le vogliono un gran bene.