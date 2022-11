L’amore ritorna ma con l’ex! Ecco per quali segni

Due segni zodiacali incontreranno l’amore e qualcuno tornerà insieme ad un ex. Ecco quali sono.

Scopriamo quali segni troveranno l’amore nei prossimi mesi e quali invece avranno altre gioie. Per esempio l’Ariete avrà del meritato riposo, quindi è il momento di dedicarsi a se stessi e al proprio benessere.

Invece il Cancro è in un periodo fortunato e tutto gli gira molto bene. Per esempio le persone sotto a questo segno stanno per ottenere una posizione lavorativa molto buona, non devono farsela sfuggire. Tuttavia in amore non va molto bene, per risolvere la crisi con il partner è meglio troncare.

Quali segni troveranno l’amore

Venere e Mercurio portano l’amore a due segni che sono single, si tratta dei Gemelli che avranno un weekend infuocato perché conosceranno casualmente una persona della quale si innamoreranno. Tuttavia dovranno farsi desiderare un pò.

L’altro segno che ha buone probabilità di incontrare una persona speciale è lo Scorpione, meglio andare in un pub sabato sera, il flirt sarà assicurato. La bellezza interiore vi aiuterà molto.

Una sorpresa invece aspetta quelli del segno Vergine perché riceveranno una richiesta d’amicizia da parte di un ex. Questo li lascerà molto sorpresi e confusi, cosa vuole? Ci vuole per caso riprovare?

Cambiando argomento, il Leone è troppo sicuro di sè e troppa sicurezza ostentata non fa bene. Specialmente se c’è qualcuno che vi prendere di mira al lavoro o nelle amicizie. Attenzione perché ve la faranno pagare. Meglio imparare l’umiltà e parlare poco di sè con altri.

Per quanto riguarda la Bilancia, ha da aspettarsi un weekend pessimo. Meglio stare a casa a guardare la Tv, perché fuori tutto sembra andarvi contro. Troppi screzi ovunque, ma durerà poco.

Il Sagittario deve fare attenzione alla salute perché è un pò cagionevole in questo periodo. Per il Capricorno non sarà rose e fiori, ma ci sarà un incontro speciale. Tuttavia il primo incontro non sarà un colpo di fulmine.

L’Acquario è molto fortunato, dovrebbe giocare alla lotteria subito o anche il Gratta e Vinci. Gli astri guardano di buon occhio questo segno e vogliono ricompensarvi. Per i Pesci c’è calma apparente, sarò un fine settimana semplice e classico. Fate una passeggiata e andate in un bar per un caffè.