La cantante Madonna irriconoscibile sui social: i fan sconvolti e la Regina del Pop fa discutere ancora una volta creando scalpore.

La famosissima cantante statunitense d’origine italiana domina ormai la scena musicale da quasi quarant’anni, essendo amata e ascoltata in tutto il mondo. Il successo travolgente avviene negli anni ’80, quando oltre al suo primo album pubblica Like a Virgin (1984) e True Blue (1886), raggiungendo da lì agli anni ‘2000 la prima posizione delle classifiche mondiali con diversi singoli.

Visto il suo successo e la sua popolarità, è normale che la “Regina del Pop” attiri i riflettori qualsiasi cosa faccia; questa volta, su Instagram, fa scalpore per come si mostra.

Madonna, che look su Instagram in “connessione” con un’altra cantante

A più di sessant’anni, la popstar incanta ancora per personalità, fascino e bellezza; un nuovo video postato sui social la mostra biondissima e bellessima, nel tentativo di entrare in connessione con la sua cantante di Cabaret francese preferita, Joséphine Baker.

Per chi non la conoscesse, la Baker è considerata una delle prime star di colore, tanto fu acclamata a Parigi. Un personaggio dall’incredibile personalità, con la Baker attiva nel controspionaggio della Francia Libera durante la Seconda Guerra Mondiale e poi, anni dopo il conflitto, a fianco di Martin Luther King nella lotta per l’emancipazione dei neri.

Non ci sorprende quindi del perché la cantante sia ammirata da Madonna, lei che è sempre stata “borderline”, anticonvenzionale e che si è sempre battuta per l’eguaglianza nei diritti, a prescindere dalla razza, dal sesso, dall’orientamento sessuale e religioso.

Famosi sono gli appelli ai suoi fan nel sostenere i matrimoni omosessuali, così come i gesti di protesta nei confronti delle discriminazioni. Insomma, Madonna nella sua vita ha lasciato tracce non soltanto nel mondo della musica ma grazie proprio ad essa, e non ha nessuna intenzione di smettere di continuare a stupire.