L’iconica showgirl è scomparsa ormai da più di un mese e molti si stanno chiedendo a chi sia destinato il suo enorme patrimonio. Scopriamolo.

Lo scorso 5 luglio è venuta a mancare una delle showgirl più famose e note del panorama musicale italiano. La scomparsa di Raffella Carrà è avvenuta all’improvviso ed ha sconvolto molti personaggi dello spettacolo, prima fra tutte Maria De Filippi, la quale, appena appresa la notizia, ha raccontato di aver dovuto rileggere il messaggio più e più volte prima di crederci davvero.

Alle sue spalle, Raffaella Carrà lascia un patrimonio incredibile che comprende una vita intera, ma a chi è destinata la sua eredità?

Le domande sul testamento di Raffaella Carrà

Nel corso della sua vita, Raffaella Carrà non si è mai sposata, ha avuto due relazioni importanti con Gianni Boncompagni e Sergio Japino, dai quali la showgirl non ha avuto figli.

La cantante e ballerina, quindi, non ha discendenti diretti che possano accedere direttamente al suo patrimonio. Nel 2001 però, un tragico evento sconvolse la vita della soubrette: il fratello Renzo Pelloni venne a mancare a causa di un tumore al cervello, all’età di 56 anni. Ed è così, che la vita della Carrà cambiò radicalmente, nello stesso anno infatti, decise di adottare i nipoti Matteo e Federica. E’ a loro quindi che è destinato gran parte del patrimonio della zia.

Il resto, si è ipotizzato, che sia destinato ai grandi amori della sua vita, dato che comunque, anche se non più come coppia, la Carrà ha continuato a lavorare sia con Boncompagni che con Iapino.

Riguardo invece ad una possibile erede per quanto riguarda il panorama musicale, è stato il giornalista Andrea Conti a fare un’ipotesi a riguardo.

Elodie erede della Carrà?

Secondo il giornalista Andrea Conte, sarà la cantante 31enne Elodie a succedere all’incredibile Raffaella Carrà, il giornalista ha trovato alcuni punti in comunque tra la giovane promessa e la soubrette scomparsa.

L’elemento che più ha convinto Andrea Conte a proiettarsi su Elodie, sarebbe la capacità della cantante di saper fare un po’ di tutto, proprio come la Carrà.

Elodie infatti, soprattutto negli ultimi anni, ha dimostrato di eccellere non solo nel canto, ma anche nella conduzione e nella recitazione: è stata co-conduttrice al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus ed ora è stata scelta per sostituire Alessia Marcuzzi nella conduzione delle Iene. Ma non è finita qui: presto Elodie debutterà sul grande schermo come protagonista del nuovo film diretto da Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore.

Insomma, l’ex allieva di Amici sta dimostrando di poter spaziare ampiamente in numerosi ambiti del mondo dello spettacolo, ma riuscirà a raggiungere lo stesso successo conquistato dall’iconica ed indiscussa Raffaella Carrà? Solo il tempo ce lo dirà.