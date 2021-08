Se soffri di insonnia e ti senti debole, ci sono alcune vitamine che possono aiutare a risolvere questi problemi. Scopriamo insieme quali sono.

Avere una buona alimentazione da molti benefici sia al livello fisico che mentale. Tutto quello che mangiano ha effetto anche sul sonno, poiché alcuni cibi non dovrebbero essere mangiati la sera, perché ci stimolano e ci fanno restare svegli.

Se si soffre di insonnia, alcune volte potrebbero essere gli alimenti che si mangiano. O forse anche la mancanza di vitamine appropriate. Scopriamo insieme quali sono i cibi più corretti e di quali vitamine abbiamo bisogno.

Le vitamine necessarie le possiamo dividere in due parti: le prime sono idrosolubili (che si sciolgono in acqua), ovvero la vitamina C e quelle del gruppo B; le seconde, invece, liposolubili (che si sciolgono nei grassi) che sono le vitamine A, DE e K.

Alcune vitamine però non riescono ad “accumularsi” nel nostro organismo e c’è bisogno di “integrarle” con alcuni cibi specifici che le contengono, come ad esempio la vitamina B9, conosciuta meglio come Acido Folico.

Vitamine importanti per chi soffre di insonnia

Quest’ultima la possiamo trovare nelle verdure che hanno la “foglia verde”, ad esempio gli spinaci, broccoli e cavolfiore.

L’acido folico assume una grande importanza soprattutto nella gravidanza, poiché aiuta nel “processo di crescita” e nello sviluppo del sistema nervoso, ma anche del cervello, del feto.

Non tutti riescono però ad assorbire questa vitamina così importante. Soprattutto le persone che soffrono di Diabete Mellito o hanno la celiachia, cioè chi è intollerante al glutine, ma anche chi ha problemi con l’alcol.

Chi soffre di celiachia potrebbe avere una mancanza di vitamina B12, oltre, come già detto, all’acido folico. E questa carenza potrebbe innalzare i livelli di omocisteina, un aminoacido che quando è sovrabbondante aumenta il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Se si soffre di stanchezza o scarso appetito, ma anche di insonnia, probabilmente si ha una carenza di vitamina B9 (o acido folico), poiché, questa mancanza, potrebbe portare all’anemia.

Ricordiamo, comunque, che prima è necessario consultare il proprio medico di famiglia, per avere una diagnosi più accurata.