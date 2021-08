La nota conduttrice di Ballando con le Stelle è sposata da quasi quarant’anni con un importante uomo d’affari. Scopriamo insieme chi è.

La nota conduttrice televisiva e showgirl Milly Carlucci si sta preparando al ritorno di Ballando con le Stelle, il programma che la vede in veste di conduttrice dal 2005. Quest’anno ci saranno notevoli cambiamenti: prima di tutto la mancata partecipazione di Raimondo Todaro, ballerino professionista che quest’anno ha deciso di lavorare come Prof. nella scuola di Amici di Maria De Filippi; secondo cambiamento (ancora in forse) è la partecipazione nel cast di Bianca Guaccero che potrebbe sostituire lo storico giudice Guillermo Mariotto.

Ma quando il sipario si chiude e la conduttrice saluta calorosamente tutti i telespettatori, chi la aspetta nella sua dimora al ritorno dal lavoro? Milly Carlucci è sposata dal 1985 con l’ingegnere Angelo Donati.

Chi è Angelo Donati, il marito di Milly Carlucci

Angelo Donati è nato il 20 marzo del 1948 a Roma, laureatosi nella Facoltà di Ingegneria all’Università La Sapienza nel 1973, decide di trasferirsi in America per completare gli studi. Al suo ritorno in Italia conosce la bella Milly Carlucci con cui si sposa nel 1985. La coppia ha due figli: Angelica Krystle, nata nel 1986 e Patrick venuto alla luce nel 1991.

Donati è un importante uomo d’affari ed imprenditore: nel 1978 fonda la Donati S.p.a., società immobiliare che copre la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.

La storia d’amore tra Milly e Angelo, è una delle poche relazioni del mondo dello spettacolo che non ha mai vissuto periodi di crisi, i due hanno caratteri diversi che però di compensano e armonizzano perfettamente: lui razionale con un grande senso dell’ironia, lei showgirl sognatrice incredibilmente solare. Solo su un aspetto la coppia ha avuto qualche divergenza: la conduttrice avrebbe desiderato un terzo figlio, Donati non ha mai approvato l’idea della moglie a causa della loro età avanzata.

Nonostante questo piccolo screzio, Milly Carlucci e Angelo Donati sono felicemente sposati da 36 anni e sono, ancora oggi, inseparabili.

