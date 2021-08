Selvaggia Lucarelli viene accusata di bodyshaming per aver chiamato “obeso” Guido Crosetto, sotto un tweet sul Covid. Poi, tra i commenti di dissenso, altri insulti per lei.

Acceso dibattito sul social Twitter, tra il politico e fondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto e la giornalista Selvaggia Lucarelli. Ieri sabato 6 agosto, l’uomo ha pubblicato sul suo profilo ufficiale, un tweet in cui rivela al pubblico che purtroppo è risultato positivo al Covid nonostante avesse già ottenuto le due somministrazioni di vaccino pfizer. Crosetto dice anche di aver ricevuto monoclonali perché affetto da alcune patologie. Il tweet dell’uomo riporta: “a grande richiesta. Ho fatto 2 dosi Pfizer. Seconda l’11/4. Dopo mesi, con anticorpi, ho preso la variante Delta. Sono stato malissimo. Poiché diabetico e cardiopatico, mi hanno fatto monoclonali. Sono guarito. Non avrò Gp per settimane. Se mi faccio domande, mi danno del novax.”

Tra le risposte ricevute, Guido Crosetto è rimasto colpito, non per niente, in particolare da uno scritto nientepopodimeno da Selvaggia Lucarelli. La giornalista, spesso al centro di alcuni dibattiti per essere sempre molto diretta e a volte un po’ troppo tagliente, ha risposto al tweet del politico nella sua maniera: “l’unica domanda che dovrebbe porsi un diabetico-obeso-cardiopatico che sopravvive al Covid da vaccinato è : ‘Se non fossi stato vaccinato sarei qui a twittare?” Insomma, di sicuro non un commento molto carino o di solidarietà verso chi si è ammalato. Non è tanto l’opinione differente che ha la Lucarelli sull’importanza del vaccino a destabilizzare i followers di Crosetto – ma anche i suoi rimasti delusi – quanto l’aggettivo “obeso” considerato incoerente e immotivato da molti.

Me lo sono chiesto, perché sarebbe importante saperlo, per tutti. Normale che lei, Lucarelli, si interessi alla mia guarigione solo per “insultare”. Ringrazio tutti, lo Spallanzani, i Dott. Antinori e Vaia, la sanità laziale ed mio amico Prof. Di Perri.

(Obeso? Body shaming?!) pic.twitter.com/9txo0gUwur — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) August 6, 2021

Il Giornale si chiede se non si tratti di body shaming. Sull’articolo di ieri pomeriggio legato alla questione e allo scontro Crosetto-Lucarelli scrive: “se il destinatario del messaggio fosse una donna, magari non politicamente schierata a destra, aggiungendo l’obesità alle patologie già elencate nel tweet originario sarebbe motivo di accusa di body shaming” e aggiunge “Guido Crosetto non parla di obesità nel suo tweet, perché aggiungerlo come dettaglio, se non per infierire ulteriormente sulla persona?” I commenti di disappunto verso la giornalista sono arrivati a raffica, così come non si è fatta attendere la risposta del politico, che a sua volta scrive: “me lo sono chiesto, perché sarebbe importante saperlo, per tutti. Normale che lei, Lucarelli, si interessi alla mia guarigione solo per “insultare”. Ringrazio tutti, lo Spallanzani, i Dott. Antinori e Vaia, la sanità laziale ed mio amico Prof. Di Perri. (Obeso? Body shaming?!)”

Altri insulti su twitter: Selvaggia Lucarelli “sei vecchia”

“Vecchia”. “Cogliona prezzolata”. Stamattina mi sono svegliata con non so quante notifiche di questo DEPUTATO di Fratelli d’Italia (Davide Galantino) che mi insulta. Poi fanno le campagne di solidarietà quando insultano la loro leader. Questo è Fratelli d’Italia. pic.twitter.com/cCHjoyDUqS — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 7, 2021

Dopo il dibattito con Guido Crosetto, Selvaggia riceve numerosi commenti da parte degli utenti di twitter, alcuni che si mostrano delusi per il commento esagerato e fuori luogo della giornalista, altri invece un po’ più aggressivi. Tra quest’ultimi spuntano agli occhi quelli di Davide Galantino, deputato di Fratelli d’Italia, che non si risparmia e di tutta risposta, per difendere Crosetto, chiama la Lucarelli “vecchia” e “c******a”. Ovviamente la giornalista non si è lasciata intimidire, e tra le risposte scrive ironicamente anche “naturalmente attendiamo che venga sospeso dal partito com il professore universitario che insultó la Meloni. Come no.”

