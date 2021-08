Ospite a In Onda, su La7, il filosofo Umberto Galimberti ha detto la sua riguardo al Green pass per i docenti. “È una misura ottima.”

Umberto Galimberti, filosofo e giornalista, è stato ospite in collegamento a In Onda, il programma condotto da Concita de Gregorio e David Parenzo e trasmesso sul canale La7. Durante la puntata si è parlato di Green Pass e vaccini. L’argomento ha entusiasmato molto Galimberti, soprattutto la decisione del governo di sospendere lo stipendio agli insegnanti che non hanno il Green Pass. A riguardo ha detto: “è una misura ottima. Altrimenti un 10-15% dei docenti non si sarebbe mai vaccinato.”

“Gli insegnanti per primi devono dare l’esempio” continua in collegamento Umberto Galimberti. “Devono dire ai ragazzi di vaccinarsi e per primi devono rendersi responsabili della situazione generale, a prescindere dalle loro convinzioni personali. Gli insegnanti hanno una responsabilità: quella di poter essere degli untori a loro volta.” Il filosofo conclude con “il foro della propria coscienza non è mai un foro sufficientemente ampio per accogliere tutte le istanze che una società esige.”

Cosa prevede il decreto nello specifico

Ciò che prevede il decreto, in realtà, è una sospensione per tutti i docenti e tutti i membri del personale della scuola e dell’università che non possiedono il certificato Green pass. Dopo 5 giorni di assenza, non riceveranno lo stipendio. Il decreto è stato approvato in Consiglio dei ministri e nel testo stilato si può leggere: “al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale d’istruzione il personale della scuola e i docenti dovranno avere ed esibire il certificato. Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.”

