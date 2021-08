Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono sposati dal 2002 ed insieme hanno costruito una bellissima famiglia. Scopriamo insieme dove vivono.

Sonia Bruganelli si sta preparando per il suo debutto nel mondo della tv. Il Grande Fratello Vip si sta avvicinando e la moglie di Paolo Bonolis è stata scelta come opinionista a fianco di Adriana Volpe. Il duo femminile sostituirà la coppia formata da Antonella Elia e Pupo.

Il matrimonio tra Bonolis e Sonia dura ormai da quasi vent’anni, i due hanno anche avuto tre figli: Silvia, Adele e Davide. La coppia, ultimamente, era stata al centro dei gossip per due motivi principali: uno legato all’utilizzo di jet privati per gli spostamenti familiari, la coppia, infatti, è stata criticata per i servizi lussuosi a cui attingono, senza tenere conto però che Silvia, la figlia primogenita, è affetta da una patologia che causa un disturbo motorio e del linguaggio ed quindi, l’utilizzo di mezzi privati, sicuramente la aiuta ad affrontare più facilmente i viaggi; inoltre, qualche mese fa, girava la voce di una presunta crisi coniugale.

Ora però dedichiamoci ad un’altra curiosità: ecco dove abitano Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.

La lussuosa casa di Paolo e Sonia

E’ stata la stessa Sonia a condividere sui social alcuni angoli della casa. Nell’immagine precedente possiamo vedere il soggiorno di Bonolis e possiamo quindi notare immediatamente che lo stile scelto per l’abitazione è moderno con numerosi elementi di design. Toni caldi alternati con colori scuri ed innumerevoli mobili particolari, sicuramente Paolo e Sonia hanno deciso di non arredare la casa in maniera classica.

Sembra quasi che il nido d’amore della coppia sia stato realizzato in modo da creare una sorta di galleria d’arte moderna. Un dettaglio particolare è quello del tavolo di vetro, sorretto da due enormi lettere bianche in carattere stampatello: la S di Sonia e la B di Bonolis o Bruganelli?

La camera da letto e il bagno

La camera padronale riprende ovviamente lo stile del soggiorno, la particolarità è che possiede una vasca idromassaggio in bella vista proprio davanti al letto ed un piccolo angolino contornato da vetrate blu munito di divano bianco in pelle, il quale potrebbe essere la zona lettura. Il bagno, invece, riprende i colori del rosa ed è adiacente alla camera da letto della coppia.

