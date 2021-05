Sonia Bruganelli si confessa in tv e parla della crisi con Paolo Bonolis e del complicato momento vissuto dopo la nascita della loro primogenita. Ecco cosa ha raccontata su Rai 2.

Sonia Bruganelli moglie di Paolo Bonolis, ospite nel programma di Rai 2 Belve, parla per la prima volta della crisi vissuta con il marito. Alla domanda della conduttrice Francesca Fagnani se ci fossero mai state dei momenti di rottura nel suo matrimonio con il presentatore, sposato nel 2002, ha confessato che la nascita della sua prima figlia ha rappresentato uno dei periodi più complicati della sua vita.

La piccola è nata con una grave forma di cardiopatia ed è stata operata subito dopo il parto. L’operazione estremamente complicata ha causato alla bambina un danno cerebrale che ha comportato danni motori e neurologici. In quel periodo Sonia ha avuto un totale rifiuto della bambina e della maternità che ha costretto Bonolis a fare da madre e da padre alla loro prima figlia: “Con enorme fatica ho dovuto abdicare al ruolo di madre con mia figlia Silvia e Paolo si è trovato per più di un anno a fare da mamma e da papà a nostra figlia che aveva enormi difficoltà”. Il rifiuto della maternità le ha creato ansia e depressione sfociati con attacchi di panico che sono passati solo a seguito di un episodio avvenuto dopo l’arrivo del suo secondo figlio Davide: “Ho smesso di avere attacchi di panico quando è successa una cosa con il mio secondo figlio in un periodo per me terribile. Ho passato 20 giorni difficilissimi, non mi alzavo più dal letto. Venne su Davide e mi disse: ‘Mamma ma tu muori?’. Lì ho capito che non potevo abdicare ad essere madre di nuovo. Non so cosa sia successo, se il farmaco ha fatto effetto. Ho detto: ‘No amore, mamma non muore’. E da lì è cambiato qualcosa” ha raccontato.

Il rapporto con la figlia ora è davvero speciale e la ragazza è il motore delle giornate della moglie di Bonolis. Sonia e Paolo hanno affrontato momenti difficili ma la loro relazione non è mai stata messa in discussione e continua da più di 20 anni.

Il segreto secondo la Bruganelli è ritagliarsi i propri spazi: “Quando si sta insieme a una persona da tanto tempo, ignorarsi può essere la chiave”. Un metodo che la coppia segue alla lettera concentrandosi sui propri obbiettivi. “Ognuno fa la propria vita, ci si incontra dentro l’appartamento ogni tanto. Si hanno anche appartamenti separati” ha concluso.