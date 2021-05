Dopo le polemiche, Roberto Angelini ha deciso di prendersi una pausa da Propaganda Live, ma le parole di perdono di Diego Bianchi in tv riaccendono le critiche: “Ho sentito quello che ha detto e ho cambiato canale“.

La vicenda è una delle più chiacchierate degli ultimi giorni: Roberto Angelini, musicista e ristoratore, è finito nel mirino di molti dopo aver lamentato sui social il “tradimento” di un’amica che secondo lui aveva denunciato per lavoro in nero il suo ristorante di sushi a Roma. Il post su Instagram ha attirato l’attenzione di tanti utenti, facendo ritorcere su se stessa la lamentela di Angelini: al chitarrista è stato fatto notare come pagare i propri lavoratori in nero sia sempre e comunque sbagliato.

Dopo la polemica – che ha spaccato l’opinione pubblica in due – il 45enne si è pubblicamente scusato, ritirandosi da Propaganda Live per un periodo di riflessione. Ma a fare molto discutere adesso sono le parole che il conduttore Diego Bianchi ha usato per “perdonare” pubblicamente l’amico e collaboratore.

Diego Bianchi perdona in tv Roberto Angelini

“Roberto Angelini è incappato in una circostanza personale che non ha nulla a che fare con questa trasmissione“, inizia così il discorso in apertura della scorsa puntata di Propaganda Live. A parlare è Diego Bianchi, conduttore del programma e amico di lunga data di Angelini. Il musicista e ristoratore collabora con Bianchi, con il fumettista Makkox e tutti gli altri sin dalla prima puntata di “Gazebo” sulla Rai.

“Ha sbagliato gravemente, ha continuato a sbagliare sui social. Come se non fosse con noi da 8 anni… Si è scusato più volte, si è scusato anche con la ragazza“, continua a spiegare il conduttore.

La ragazza in questione è l’amica del ristoratore che si è trovata implicata nella vicenda dopo che, in piena zona rossa, è stata fermata dalle Forze dell’Ordine mentre faceva consegne a domicilio. Alla loro richiesta di dare una giustificazione ha risposto “lavoro”. Per il ristorante di sushi di Angelini però la rider lavorava in nero, e così sono scattati i controlli finanziari che hanno portato alla multa di 15.000 euro notificata al ristoratore. Da qui la scelta di Angelini di pubblicare sui social una propria fotografia con le lacrime agli occhi, lamentando di essere stato “tradito” dalla propria amica e scadendo nel più puro vittimismo. E così è arrivata la pioggia di critiche, che lo hanno costretto alla decisione di prendersi una pausa da Propaganda Live.

“Si è scusato anche con noi, per la serenità di tutti ha deciso di fare un passo indietro e di riporre la chitarra nella custodia“, ha continuato a spiegare Diego Bianchi in tv. “È una decisione che non abbiamo preso noi, pur essendo i più incazzati di tutti. Non siamo i giudici di Roberto Angelini, non sono i social i giudici di Roberto Angelini. Lui sta su questo palco dalla prima puntata: quando vorrà, il posto è suo, siamo qua“.

Proprio queste parole hanno scatenato l’ira di tanti telespettatori, che sui social si sono chiesti se il perdono di Bianchi fosse veramente imparziale oppure fosse dovuto alla loro lunga amicizia.

La reazione di Twitter

“Dopo aver sentito “chi non ha un amico che ha sbagliato?” “ chi è senza peccato ecc” “ il tuo posto è sempre qui“ detto da Diego Bianchi, ho cambiato canale“: è stato questo il tenore dei commenti su Twitter. Ecco qualche altro esempio

Non sono i social i giudici di Angelini ma lo sono stati per la ragazza attaccata che non ha ricevuto solidarietà da nessuno. È completamente sparita dalla cronaca di una brutta storia che molti hanno raccontato male per prendere le parti dell’amico.#propagandalive — Cristina Correani (@Moonlightshad1) May 21, 2021

ci vorrebbe in studio la rider delle consegne di Angelini #propagandalive — Claud(io) (@ioconsigliere) May 21, 2021

Sto leggendo gli articoli e i commenti social sull’apertura di Diego Bianchi di ieri sera. Quanta ipocrisia a #PropagandaLive. Forse sarebbe stato meglio parlare di lavoro nero e reddito di cittadinanza con le formali scuse di #Angelini a tutto il pubblico in studio e a casa. — Saggia Decisione (@saggiadecisione) May 22, 2021

