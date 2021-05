Nelle ultime settimane Khaby Lame sta spopolando su Instagram e i suoi video hanno fatto milioni di visualizzazioni. Ma quando guadagna il TikToker? Un esperto ha provato a rispondere: i risultati hanno stupito tutti.

Khaby Lame conta 12,7 milioni di followers su Instagram e ben 53 milioni su TikTok. Originario del Senegal, 21 anni, è in Italia da quando aveva un anno. Non ha ancora la cittadinanza, nonostante possa essere definito, a tutti gli effetti, un italiano d’adozione. In soli due mesi ha ottenuto più follower di Fedez in nove anni. Ogni suo video postato sui social conta milioni di visualizzazioni. Ma quanto guadagna il creator grazie a TikTok? Michele Del Monte, esperto della piattaforma, ne ha fatto una stima.

Khaby Lame è il fenomeno del momento. I suoi simpatici video stanno spopolando sui social e continuano ad attrarre moltissimi curiosi, che fanno aumentare le views giorno dopo giorno. Khabane, questo il suo vero nome, nelle clip si diverte a prendere in giro i video-tutorial più strambi che circolano sul web. Da come aprire le bibite in lattina usando l’apriscatole a come rompere le noci nel modo migliore: Khaby nei suoi video smonta sistematicamente i tutorial per mostrare la via più semplice per fare le cose, che spesso è anche quella più ovvia ma che per qualche ragione gli assurdi tutorial non contemplano.

E così il ragazzo di Chivasso ha conquistato sempre più il pubblico, arrivando ad ottenere su Instagram persino più followers di Mark Zuckerberg: 12,7 milioni contro i “soli” 7,5 milioni del fondatore di Facebook. Khaby sull’argomento aveva anche creato un video ed era riuscito a ‘strappare’ un commento proprio a Zuckerberg in persona, che di solito non commenta mai i contenuti sui suoi social.

Khaby Lame: quanto guadagna?

La domanda sorge spontanea dopo aver visto l’impressionante numero di visualizzazioni che ogni suo video conta su Instagram ma soprattutto su TikTok, la piattaforma dalla quale Khaby Lame ha spiccato il volo. Al quesito ha provato a rispondere Michele Del Monte, esperto di TikTok. Il calcolo è molto semplice: TikTok paga ai creator circa un centesimo ogni mille visualizzazioni. Contando che Khaby ha fatto 500 milioni di visualizzazioni in 10 giorni (dati di circa 7 giorni fa), in quei 10 giorni il creator avrebbe guadagnato circa 5 mila euro. I dati aggiornati inoltre ci dicono che nella settimana seguente il tiktoker ha registrato ulteriori 400 milioni di views, che gli avrebbero fruttato altri 4 mila euro. Ma non è finita qui: oltre al fondo per creator istituito da TikTok, il ragazzo di Chivasso può guadagnare grazie anche ad accordi con brand che collaborano per creare pubblicità insieme agli influencer. Insomma un gran bel cambiamento, considerando che solo un mese fa Khabane era un ragazzo come tanti, disoccupato perché aveva appena perso il lavoro.

